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В Одессе представили издательство «Азиатика», специализирующееся на восточной культуре

В Одессе представили издательство «Азиатика», специализирующееся на восточной культуре

В помещении Одесской национальной научной библиотеки по улице Пастера, 13, с 9 по 11 июня проходит Интеллект-форум. Частью его стала презентация 9 июня специализированного издательства «Азиатика».

Об этом сообщили организаторы Интеллект-форума.

Именно на форуме молодое издательство впервые публично представило свои издания, отражающие многогранность азиатской культуры, восточную мудрость, историю и красоту.

Представляет издательство «Азиатика» на XXIII-й Всеукраинской выставке-форуме «Украинская книга на Одесщине» его директорка Валентина Виткова. Валентина является кандидатом юридических наук, перевела немало книг, 10 из них — восходоведческие.

Издательство позиционирует себя как мост между культурами и языками, создавая издания, которые не только информируют и просвещают, а еще и вдохновляют и расширяют кругозор. «Азиатика» печатает как научные монографии, так и ярко иллюстрированную научно-популярную литературу.

В фокусе «Азиатики» — как издание книг украинских авторов, так и перевод и печать произведений зарубежных авторов, посвященных культурологическим, историческим, философским, социально-экономическим, политологическим, географическим, лингвистическим и другим вопросам в области востоковедения.

Плодотворная работа с отечественными и зарубежными авторами, а также научно-исследовательскими учреждениями позволила сформировать издательское портфолио, насчитывающее более 30 позиций. Сейчас это самый большой каталог восточных книг в Украине.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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