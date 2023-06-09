Наш ответ унынию и боли: в Одессе начал работу Интеллект-форум-2023 (фоторепортаж)

В Одесской национальной научной библиотеке (ОННБ) сегодня, 9 июня 2023 года, начал работу Интеллект-форум-2023 — ежегодное общенациональное мероприятие социокультурного и научно-коммуникативного направления. Его главное событие — XXIII Всеукраинская выставка-форум «Украинская книга на Одесщине» и Всеукраинская научно-практическая конференция с международным участием «IV ОдессаБиблиосаммит». Все события форума пройдут с 9 по 11 июня.

Одесса стала книжной столицей Украины

Соорганизаторами и партнерами форума стали органы государственной власти и местного самоуправления города и региона, профессиональные объединения представителей издательской отрасли и информационно-библиотечного дела, библиотечные, научные, образовательные, театральные учреждения Одесской области, общегосударственные и локальные СМИ.

В нашей книжной сокровищнице напоминают:

В прошлом году давняя традиция проведения мероприятия была прервана из-за полномасштабной российской военной агрессии против Украины. Война стала для украинского народа тяжелым испытанием за всю историю его независимости и привела к непоправимым потерям, разрушила значительную часть нашей страны и заставила миллионы украинцев покинуть свои дома. Однако, благодаря героическому сопротивлению Вооруженных Сил Украины и всего украинского народа, наше государство отстаивает свою независимость, защищает национально-культурную идентичность и территориальную целостность, а вызовы военного времени стимулируют адаптацию культурной инфраструктуры, способствуют росту общественного запроса на национальный культурный продукт.

Концепция форума в 2023 году основывается на ключевых понятиях: Единство. Стойкость. Победа.

На открытии форума генеральный директор ОННБ заслуженный работник культуры Украины Ирина Бирюкова образно делает акцент на главном:

Этим форумом мы даем свой ответ унынию и боли, которые переживаем во время войны. Книга – это мощный инструмент, ведущий нас в будущее. Надо мной — старинные часы, которые мы не останавливали ни во время карантина, ни во время жестокого полномасштабного вторжения. Мы будем делать все от нас зависящее, чтобы он не останавливался и в будущем!

Одесский Интеллект-форум-2023: очень насыщенная программа

Интеллект-форум-2023, проходящий в Одессе 9-11 июня — это более чем насыщенная программа.

«Мы все вместе поработали с воодушевлением, чтобы 9-11 июня 2023 Одесса стала книжной столицей Украины!», — так представляют событие в ОННБ.

Встречи с писателями и литературоведами, презентации книг и издательских проектов, автограф-сессии, профессиональные дискуссии. А еще интересные книжные конкурсы, культурно-художественная программа и даже выездной Праздник украинской книги в пгт Авангард Одесского района Одесской области.

Более подробно с программой мероприятий можно ознакомиться по этой ссылке.

Одесский книжный форум: о чем рассказывают авторы, издатели и читатели

Разнообразие книг!.. От некоторых глаз не отвести: целая палитра научной, учебной, художественной, детской литературы. Альбомы, карты… Мы пообщались с некоторыми авторами, издателями, читателями.

Кирилл Булаховский — представитель издательства «Априори» (г. Львов):

Этот форум — очень важное событие. Да, времена тяжелые, и люди чаще всего покупают книги в Интернете. Но как же хочется пообщаться с авторами книг, представителями издательств, подержать новую книгу в руках, раскрыть ее, познакомиться. Поэтому я бы сказал, что на фоне нелегких времен такой форум — это очень радостное событие. К нам подходят люди, интересуются новинками, общаются и, конечно, покупают книги. Такое разнообразие желаний! Вот женщина искала для внука книгу о пиратах, так обрадовалась, когда нашла! Очень многие интересуются книгами об истории Украины, спрашивают произведения украинских авторов. Вот, например, сейчас Иван Багряный, как говорится, «в тренде». И это при том, что книги сейчас значительно подорожали — такие обстоятельства…

Одесский краевед, педагог Дмитрий Жданов проводит на выставке-форуме автограф-сессию своей книги «Історія води в Одесі: від Кочубієва до дністровського водопроводу»:

Люди подходят и сразу задают очень много вопросов. Это прекрасно, потому что тема «вода в Одессе» всегда актуальна. Книга опровергает множество мифов об истории воды в нашем городе. Вот, например, сугубо имперский миф, что Одесса была основана в безводной степи! Но ведь еще в средние века вокруг было немало рек, от которых остались те же балки, с которыми знаком каждый одессит. Они и в городскую топонимику вошли: ул. Балковская, Кривобалковская, Усатовская балка, Военная и т.д. Поэтому за время автограф-сессии приходится многое рассказывать, объяснять, возникает оживленное общение. Приятно, что книга вызвала такой живой интерес!

Галина Дольник — гостеприимная хозяйкаизвестной одесской «Книгарні-кав’ярні»:

Вот выставка-форум только началась, а общаться уже пришлось много. Поэтому можно сделать некие выводы. Многие люди на форуме интересуются, прежде всего, литературой для детей. Любопытство вызывают научно-познавательные издания. Спрашивают учебники и пособия по деловому украинскому языку. Ну и, конечно, сейчас очень богатый спрос на книги по украинской истории.

Алена Яворская — зав. отделом экспозиционной работы Одесского литературного музея:

Приобрела на выставке несколько книг для нашего музея. Это, во-первых, пьесы Николая Кулиша, одна из них, кстати, малоизвестна, события в ней связаны с Одессой… К сожалению, не смогла приобрести одно редкое издание. Это связанные с Александром Довженко материалы из архивов КГБ: стоимость двухтомника — 1700 гривен…

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В Одессе пройдет встреча с известным писателем Андреем Кокотюхой.

Мария Котова

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