Під час одеського «Інтелект-форуму» представили нові українські книги

Тематика української книги була однією з головних на форумі, що пройшов з 9 по 11 червня Інтелект. На ньому були представлені як окремі твори, і цілі видавництва.

«Закон. Честь. знання. 100 років надбання»

Одеський видавничий дім «Гельветика» представив науково-мистецьке видання «Закон. Честь. знання. 100 років надбання», присвячене 100-річчю Одеського державного університету внутрішніх справ.

На сторінках книги відображена історія одного з ключових вищих навчальних закладів нашого міста: хронологія основних дат створення та розвитку, потужний викладацький колектив, розкрито склад та завдання кафедр, наукові, просвітницькі та видавничі досягнення .

У рамках заходу експонувалася книжкова виставка «Перлини наукової спадщини Одеського державного університету внутрішніх справ».

«Правова аргументація та юридичне письмо»

На інший локації форуму, в Одеській обласній універсальній науковій бібліотеці ім. М.С. Грушевського, відбулася зустріч із юристом Мар’яною Афанасьєвою, яка представила свою монографію «Правова аргументація та юридичне письмо».

Захід став частиною XXIII Всеукраїнської виставки-форуму «Українська книга на Одещині».

Монографія є науково-популярним виданням прикладної спрямованості, результатом осмислення власного адвокатського та науково-педагогічного досвіду автора щодо здійснення правового аналізу та написання юридичних документів, зокрема процесуальних та аналітичних. Видання засноване на найкращих юридичних осіб

практики країн англо-американської правової системи, адаптованої до сучасних правових реалій України.

Мар’яна Афанасьєва – український вчений-конституціоналіст одеської школи права, заслужений юрист України, доктор юридичних наук, професор, адвокат, член Науково-консультативної ради Конституційного Суду України та Науково-консультативної ради при голові Верховної Ради України.

«Історія Волині»

У головній читальній залі ОНББ презентували науково-популярне видання «Історія Волині». За свою тисячолітню історію Волинь пережила чимало подій, випробувань та змін. В одинадцяти розділах книги «Історія Волині» відображено історичний та культурний розвиток краю з найдавніших часів до теперішнього часу.

Розділи книги охоплюють різні напрями: від історії та археології, пам’яток архітектури, які є справжньою окрасою Волині, до видатних особистостей, які прославили Батьківщину. На сторінках «Історії Волині» відображено щасливі та трагічні, побутові та доленосні, культурні та політичні явища у житті мешканців краю.

Крім того, у виданні є велика кількість ілюстративного матеріалу – репродукції гравюр, стародавніх портретів, картин, архівних та сучасних фотографій. Червоною ниткою через розділи книги проходить ідея боротьби волинян за українську державність за часів входження Волині до інших країн.

Автори не залишили без уваги і сучасні події – відстоювання територіальної цілісності України під час повномасштабної російсько-української війни.

«Зелений вінок планети. Рослини та людство»

Презентація науково-популярного видання для дітей та юнацтва «Зелений вінок планети. Рослини та людство» пройшла за участю його автора Кирила Булаховського.

Кирилл Булаховський – викладач, філолог, кандидат філологічних наук, дослідник природи, відомий як автор книг у жанрі нон-фікшн.

Хоча книга і адресована читачам шкільного віку, однак і дорослі знайдуть для себе багато цікавого: чимало дивовижних фактів про загадковий світ екзотичних рослин і про ті рослини, які оточують нас у повсякденному житті. У цій книзі зібрано безліч химерних фактів про рослинний світ. Наприклад, можна дізнатися, який фрукт має чуб, за яку квітку в XVII столітті готові були віддати все майно, у якої рослини найбільше насіння, яка рослинане любить дотиків.

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