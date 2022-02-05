Вкусно с «Одесской жизнью»: три идеи тостов на завтрак

Тосты для многих одесситов – любимое блюдо на завтрак. А еще они могут стать вкусным началом дня. Советуем приготовить несколько тостов по необычным рецептам.

Тосты с джемом

ИНГРЕДИЕНТЫ:

хлеб – 4 ломтика,

сыр сливочный – 4 ст. ложки,

мед – 1 ст. ложка,

яйцо – 2 шт.,

молоко – 1/4 стакана,

панировочные сухари – 4 ст. ложки,

сахар – 1 ст. ложка,

корица – 1 ч. ложка,

масло растительное – 2 ст. ложки,

джем или варенье – по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ. Смешать сливочный сыр с медом. В миске взбить яйца с молоком. Отдельно смешать две столовые ложки сухарей с половиной столовой ложки сахара и корицы. На сковороде разогреть растительное масло. На два ломтика хлеба намазать сырную смесь. Сверху положить джем или варенье и накрыть другими ломтиками хлеба. Обмакнуть в яично-молочной смеси и посыпать сухарями. Хлебцы прожарить на среднем огне до золотистой корочки. Оставшиеся сухари, сахар и корицу смешать и посыпать сверху готовые тосты.

Тосты с фаршем

ИНГРЕДИЕНТЫ:

мясной фарш – 200 г,

хлеб – количество ломтиков по желанию,

лук – 1 шт.,

картофель – 1 шт.,

морковь – 1 шт.,

яйца – 2 шт.,

зелень, соль и перец – по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ. Лук нарубить, морковь и картофель натереть на мелкой терке, смешать с фаршем и вбить яйца. Все тщательно перемешать, добавить соль и перец. Хлеб порезать кусочками среднего размера, а сверху выложить получившуюся смесь. Разогреть сковороду, налить масла и выложить на нее хлебцы фаршем вниз. Накрыть крышкой и жарить до готовности фарша. Перед подачей тосты украсить рубленой зеленью.

Тосты с яйцом

ИНГРЕДИЕНТЫ:

белый хлеб – 4 ломтика,

твердый сыр – 100 г,

ветчина или колбаса – 150 г,

яйца – 1 шт.,

сливочное масло, зелень и соль – по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ. Каждый кусок хлеба намазать тонким слоем масла с одной стороны. На два куска хлеба выложить по одному куску сыра, на него – кусок ветчины, сверху еще один кусок сыра. Закрыть оставшимся хлебом и слегка прижать. Положить получившиеся сэндвичи на противень и запекать в разогретой до 220°С духовке 7-10 минут. Перевернуть и запекать еще 3-4 минуты. Отдельно пожарить две яичницы-глазуньи, посолить их, выложить на готовые тосты и посыпать рубленой зеленью. Вкусно с «Одесской жизнью»: три рецепта легких блюд из риса

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