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Вкусно с «Одесской жизнью»: три идеи тостов на завтрак

Вкусно с «Одесской жизнью»: три идеи тостов на завтрак

Тосты для многих одесситов – любимое блюдо на завтрак. А еще они могут стать вкусным началом дня. Советуем приготовить несколько тостов по необычным рецептам.

Тосты с джемом

джем тост

ИНГРЕДИЕНТЫ:

  • хлеб – 4 ломтика,
  • сыр сливочный – 4 ст. ложки,
  • мед – 1 ст. ложка,
  • яйцо – 2 шт.,
  • молоко – 1/4 стакана,
  • панировочные сухари – 4 ст. ложки,
  • сахар – 1 ст. ложка,
  • корица – 1 ч. ложка,
  • масло растительное – 2 ст. ложки,
  • джем или варенье – по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ. Смешать сливочный сыр с медом. В миске взбить яйца с молоком. Отдельно смешать две столовые ложки сухарей с половиной столовой ложки сахара и корицы. На сковороде разогреть растительное масло. На два ломтика хлеба намазать сырную смесь. Сверху положить джем или варенье и накрыть другими ломтиками хлеба. Обмакнуть в яично-молочной смеси и посыпать сухарями. Хлебцы прожарить на среднем огне до золотистой корочки. Оставшиеся сухари, сахар и корицу смешать и посыпать сверху готовые тосты.

Тосты с фаршем

фарш тост

ИНГРЕДИЕНТЫ:

  • мясной фарш – 200 г,
  • хлеб – количество ломтиков по желанию,
  • лук – 1 шт.,
  • картофель – 1 шт.,
  • морковь – 1 шт.,
  • яйца – 2 шт.,
  • зелень, соль и перец – по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ. Лук нарубить, морковь и картофель натереть на мелкой терке, смешать с фаршем и вбить яйца. Все тщательно перемешать, добавить соль и перец. Хлеб порезать кусочками среднего размера, а сверху выложить получившуюся смесь. Разогреть сковороду, налить масла и выложить на нее хлебцы фаршем вниз. Накрыть крышкой и жарить до готовности фарша. Перед подачей тосты украсить рубленой зеленью.

Тосты с яйцом

яйцо тост

ИНГРЕДИЕНТЫ:

  • белый хлеб – 4 ломтика,
  • твердый сыр – 100 г,
  • ветчина или колбаса – 150 г,
  • яйца – 1 шт.,
  • сливочное масло, зелень и соль – по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ. Каждый кусок хлеба намазать тонким слоем масла с одной стороны. На два куска хлеба выложить по одному куску сыра, на него – кусок ветчины, сверху еще один кусок сыра. Закрыть оставшимся хлебом и слегка прижать. Положить получившиеся сэндвичи на противень и запекать в разогретой до 220°С духовке 7-10 минут. Перевернуть и запекать еще 3-4 минуты. Отдельно пожарить две яичницы-глазуньи, посолить их, выложить на готовые тосты и посыпать рубленой зеленью.

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Рецепты

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Редакция ПРОФИЛЬ

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