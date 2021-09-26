Вкусно с «Одесской жизнью»: три рецепта из куриных крылышек

Не знаете, как необычно приготовить куриные крылышки? Тогда держите три очень вкусных рецепта. Будьте уверены, они понравятся всем!

Куриные крылышки в пивном кляре

Ингредиенты: куриные крылья — 600 г, пиво светлое — 150 мл, яйца — 1 шт., мука — 4-5 ст. ложек, соль, перец и растительное масло — по вкусу.

Приготовление. Пиво влить в глубокую емкость, вбить яйцо, добавить соль и молотый черный перец. Взбить вилкой или венчиком. Всыпать пшеничную муку и аккуратно смешать.

Выложить крылья в кляр, чтобы он покрыл их со всех сторон. Разогреть на сковороде растительное масло и выложить в него крылья. Обжарить их с обеих сторон, накрыть емкость крышкой, но не полностью, а чтобы мясо пропарилось. Крылья в пивном кляре подать с соусом или кетчупом.

Крылышки в цитрусовом маринаде с чесноком

Ингредиенты: крылья куриные — 600 г, лимон — 1 шт., апельсин — 1 шт., чеснок — 1 зубчик, горчица — 1 ч. ложка, базилик и розмарин сушеный, перец чили молотый, соль — по вкусу.

Приготовление. Куриные крылышки тщательно промыть и обсушить. Апельсин обдать кипятком, высушить и натереть цедру. Из одного лимона и апельсина выжать сок. Чеснок мелко порубить, смешать с горчицей. Добавить оба ингредиента и сухие травы в цитрусовый сок. Куриные крылья залить маринадом и отправить на час в холодильник. Форму для выпекания застелить пергаментом. Выложить крылья и сверху полить маринадом. Духовку разогреть до 200°С. Запекать крылья 30-40 минут до образования румяной корочки.

Куриные крылышки в кукурузных хлопьях

Ингредиенты: куриные крылья — 1 кг, мука — 300 г, хлопья кукурузные (без сахара) — 250 г, соевый соус — 200 мл, чеснок — 1 головка, яйца — 2 шт., вода — 100 мл, масло растительное и специи — по вкусу.

Приготовление. Крылышки разделить на части, посыпать приправами, перемешать и добавить соевый соус. Оставить мариноваться. В это время приготовить панировку: измельчить кукурузные хлопья в одной тарелке, в другой тарелке приготовить муку и сделать кляр — смешать воду с яйцами. В глубокой сковороде разогреть масло. Каждый кусочек крыла обвалять в муке, потом в яичном кляре и в панировке из хлопьев. Отправить в разогретое масло и обжарить на среднем огне до готовности. Готовые крылья подавать с любимым соусом.

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