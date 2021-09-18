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Вкусно с «Одесской жизнью»: два рецепта блюд из макарон

Вкусно с «Одесской жизнью»: два рецепта блюд из макарон

Макароны – сытное мучное изделие, которое можно подать в любом виде и с любыми ингредиентами. И вот несколько идей…

Салат из макарон

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салат макароны

ИНГРЕДИЕНТЫ: макароны – 400 г, красный лук салатный – 1 шт., стебель сельдерея – 1 шт., горчица – 1 ст. ложка, сок лимона – 1 ст. ложка, майонез, чеснок, петрушка, соль и перец – по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ. Макароны  отварить в подсоленной воде до готовности. В отдельной посуде смешать нарезанный красный салатный лук, сельдерей и петрушку. Овощи заправить лимонным соком, добавить горчицу и чеснок. Макароны и овощи объединить, заправить майонезом. По вкусу приправить солью и черным перцем.

Макароны с сардинами

сардины макароны

ИНГРЕДИЕНТЫ: макароны – 250 г, сардины – 1 банка, лук репчатый – 0,5 шт., чеснок – 2 зубчика, сок лимона – 2 ст. ложки, паприка – 0,5 ч. ложки, соль и приправы – по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ. Макароны отварить в подсоленной воде до готовности. В сковороде разогреть растительное масло. Добавить мелко нарезанный лук и чеснок, посыпать паприкой. Обжарить до мягкости лука. Рыбу размять вилкой и отправить в сковороду. Полить лимонным соком и посолить. Готовые макароны поместить в сковороду с сардинами. Прогреть на среднем огне в течение 2-3 минут. Готовое блюдо посыпать рубленой петрушкой.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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