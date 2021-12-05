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Вкусно с «Одесской жизнью»: три рецепта «быстрых» пирогов

Вкусно с «Одесской жизнью»: три рецепта «быстрых» пирогов

Захотелось чего-то сладкого и домашнего? Тогда делимся рецептами простых и вкусных пирогов, которые можно приготовить за несколько минут.

Пирог к чаю

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пирокг к чаю

ИНГРЕДИЕНТЫ: яйца – 3 шт., сахар – 180 г, молоко – 250 мл, растительное масло –  80-90 мл, разрыхлитель – 1,5 ч. ложки, мука – 300 г, какао – 2 ст. ложки, молоко – 2 ст. ложки, сгущенное молоко и шоколад – по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ. В миске смешать яйца и сахар. Влить молоко, растительное масло и перемешать. Всыпать муку с разрыхлителем, перемешать тесто и разделить на две равные части. В отдельной миске смешать какао с молоком (две ложки), добавить в одну из частей теста и перемешать. Форму для выпечки застелить пергаментной бумагой, смазать сливочным маслом. Одновременно вылить два теста и поместить в разогретую духовку до 180°С. Выпекать 35-40 минут. Готовый пирог украсить шоколадом и сгущенкой.

Пирог с яблоком

пирог яблоки

ИНГРЕДИЕНТЫ: яблоки – 2 шт., сливочное масло – 100 г, сахар – 130 г, яйца – 2 шт., сметана – 50 г, мука – 180 г, разрыхлитель – 1 ч. ложка, сахарная пудра – по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ. Мягкое сливочное масло положить в глубокую миску, добавить сахар и взбить миксером в пышную массу. Добавить яйца и сметану, снова хорошо взбить. К массе просеять муку с разрыхлителем и перемешать до однородности. Форму для выпекания смазать сливочным маслом, переложить тесто и разровнять. Яблоки нарезать тонкими ломтиками. Если кожица слишком грубая, то ее лучше срезать. Выложить на тесто ломтики яблок. Отправить пирог в разогретую до 180°С духовку на 35 минут. Готовый пирог посыпать сахарной пудрой.

Пирог с вареньем

варенье пирог

ИНГРЕДИЕНТЫ: мука – 3,5 стакана, варенье – 200 г, сахар – 200 г, масло сливочное – 150 г, яйцо – 3 шт., сода пищевая – 0,5 ч. ложки,  уксус – 0,5 ст. ложки, ванильный сахар – по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ. Сливочное масло смешать с сахаром и ванилью. Добавить яйца и взбить до однородной массы. Соду погасить уксусом и вылить в масляно-яичную смесь. Добавить часть муки, оставив полстакана. Замесить тесто и разделить на две части: одна –  побольше, вторая – поменьше. В меньшую порцию теста всыпать оставшуюся муку и замесить. Тесто завернуть в пищевую пленку и положить в морозильник. Раскатать вторую порцию теста по размеру формы для выпекания. Положить на дно формы пергамент, а сверху раскатанное тесто. Сверху равномерно распределить варенье. Охлажденное тесто натереть на крупной терке и посыпать поверх варенья. Выпекать пирог 30-40 минут при температуре 180°С.

Ранее мы рассказывали о том, что можно приготовить из рыбных консервов.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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