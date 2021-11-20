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Вкусно с «Одесской жизнью»: два рецепта блюд с рыбными консервами…

Вкусно с «Одесской жизнью»: два рецепта блюд с рыбными консервами…

Рыбные консервы для занятых одесситов – это настоящая палочка-выручалочка. Ведь из них можно быстро приготовить аппетитные и вкусные блюда.

Готовим биточки

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биточки рыбные консервы

ИНГРЕДИЕНТЫ: консервы рыбные (сардина) – 1 банка, рис – 1 стакан, яйцо – 1 шт., мука – 3 ст. ложки, растительное масло, укроп, соль и перец – по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ. Рис отварить в подсоленной воде до готовности. Из консервы слить жидкость, а рыбу подавить вилкой. Рыбу соединить с рисом, посолить и поперчить. Добавить яйцо и измельченную зелень укропа. Хорошо перемешать. Ложкой взять смесь, панировать в муке и сформовать биточки. Обжарить их с двух сторон до красивой корочки.

Готовим блины

блины рыбные консервы

ИНГРЕДИЕНТЫ: консервы рыбные (по вкусу) – 1 банка, картофель – 4-5 шт., лук – 1 шт., морковь – 1 шт., зелень, соль и перец – по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ. Приготовить блины обычным способом. Отварить картофель и сделать из него пюре.  Лук и морковь очистить и обжарить до мягкости. Рыбные консервы измельчить. Смешать все продукты, посолить, поперчить и добавить рубленой зелени. Наполнить начинкой блины и подать со сметаной.

Ранее мы рассказывали о том, какие вкусные блюда можно приготовить с яйцом пашот.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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