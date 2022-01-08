Вкусно с «Одесской жизнью»: три рецепта ароматных супов

Что может быть вкуснее ароматного, аппетитного и, главное, согревающего супа в зимнюю пору?

Суп с кабачками и грибами

Ингредиенты:

кабачки — 2 шт.

— 2 шт. грибы — 300 г

— 300 г картофель — 3-4 шт.

— 3-4 шт. помидор — 1-2 шт.

— 1-2 шт. морковь — 1 шт.

— 1 шт. лук — 1 шт.

— 1 шт. сметана — 100 г

— 100 г масло растительное, соль, перец и зеленый лук — по вкусу

Приготовление. Овощи и грибы очистить и тщательно промыть. Грибы положить в кипящую воду и варить в течение 15-20 минут. Морковь и лук крупно нарезать и обжарить в растительном масле. В кипящий грибной бульон добавить овощную заправку, нарезанные брусочками кабачки, картофель и помидоры. Все посолить, поперчить и варить на слабом огне в течение десяти минут. Подать со сметаной и рубленой зеленью.

Лимонный суп с курицей

Ингредиенты:

куриный бульон — 2 л

2 л куриная грудинка — 450 г

— 450 г лук — 1 шт.

— 1 шт. морковь — 2 шт.

— 2 шт. сельдерей — 3 стебля

— 3 стебля чеснок — 4 зубчика, лимон — 1/2 шт.

— 4 зубчика, лимон — 1/2 шт. петрушка и шпинат — по вкусу

Приготовление. В кастрюле или в глубокой сковороде обжарить нарезанные кубиками лук, морковь и сельдерей в течение пяти минут. Добавить чеснок, специи и протушить еще минуту. Влить куриный бульон и добавить веточки петрушки. Довести до кипения. Добавить куриную грудку целиком и снова довести до слабого кипения. Варить десять минут. Затем мясо разделить на кусочки и положить обратно в суп. Добавить шпинат и сок половины лимона. Варить еще пять минут. Вынуть веточки петрушки и сверху посыпать свежей рубленой зеленью.

Сырный суп с рисом

Ингредиенты:

филе курицы — 500 г

— 500 г рис — 150 г

— 150 г картофель — 400 г

— 400 г морковь — 1-2 шт.

— 1-2 шт. лук — 1-2 шт.

— 1-2 шт. сыр (легкоплавкий) — 100-150 г

— 100-150 г соль и перец — по вкусу

Приготовление. Куриное филе залить тремя литрами воды. Посолить, поперчить и варить до готовности. Готовое мясо вынуть из бульона, а в кипящую воду засыпать рис и варить его десять минут. Лук мелко покрошить, а морковь натереть на мелкой терке, картофель нарезать кубиками. Остывшее мясо нарезать небольшими кусочками. В бульон добавить картофель и зажаренный до золотистой корочки лук с морковью. Варить суп еще около пяти минут. После добавить мясо и сыр, нарезанный кубиками. Тщательно все перемешать и убрать с огня.

Ранее мы рассказывали о том, как приготовить суп с рыбными фрикадельками.