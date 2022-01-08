Вкусно с «Одесской жизнью»: три рецепта ароматных супов

Что может быть вкуснее ароматного, аппетитного и, главное, согревающего супа в зимнюю пору?
Суп с кабачками и грибами
Ингредиенты:
- кабачки — 2 шт.
- грибы — 300 г
- картофель — 3-4 шт.
- помидор — 1-2 шт.
- морковь — 1 шт.
- лук — 1 шт.
- сметана — 100 г
- масло растительное, соль, перец и зеленый лук — по вкусу
Приготовление. Овощи и грибы очистить и тщательно промыть. Грибы положить в кипящую воду и варить в течение 15-20 минут. Морковь и лук крупно нарезать и обжарить в растительном масле. В кипящий грибной бульон добавить овощную заправку, нарезанные брусочками кабачки, картофель и помидоры. Все посолить, поперчить и варить на слабом огне в течение десяти минут. Подать со сметаной и рубленой зеленью.
Лимонный суп с курицей
Ингредиенты:
- куриный бульон — 2 л
- куриная грудинка — 450 г
- лук — 1 шт.
- морковь — 2 шт.
- сельдерей — 3 стебля
- чеснок — 4 зубчика, лимон — 1/2 шт.
- петрушка и шпинат — по вкусу
Приготовление. В кастрюле или в глубокой сковороде обжарить нарезанные кубиками лук, морковь и сельдерей в течение пяти минут. Добавить чеснок, специи и протушить еще минуту. Влить куриный бульон и добавить веточки петрушки. Довести до кипения. Добавить куриную грудку целиком и снова довести до слабого кипения. Варить десять минут. Затем мясо разделить на кусочки и положить обратно в суп. Добавить шпинат и сок половины лимона. Варить еще пять минут. Вынуть веточки петрушки и сверху посыпать свежей рубленой зеленью.
Сырный суп с рисом
Ингредиенты:
- филе курицы — 500 г
- рис — 150 г
- картофель — 400 г
- морковь — 1-2 шт.
- лук — 1-2 шт.
- сыр (легкоплавкий) — 100-150 г
- соль и перец — по вкусу
Приготовление. Куриное филе залить тремя литрами воды. Посолить, поперчить и варить до готовности. Готовое мясо вынуть из бульона, а в кипящую воду засыпать рис и варить его десять минут. Лук мелко покрошить, а морковь натереть на мелкой терке, картофель нарезать кубиками. Остывшее мясо нарезать небольшими кусочками. В бульон добавить картофель и зажаренный до золотистой корочки лук с морковью. Варить суп еще около пяти минут. После добавить мясо и сыр, нарезанный кубиками. Тщательно все перемешать и убрать с огня.
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