Вкусно с «Одесской жизнью»: готовим суп с рыбными фрикадельками

Суп с рыбными фрикадельками – это идеальное блюдо, чтобы согреться зимой. А еще оно очень полезно, сытно и вкусно.

Для того чтобы приготовить суп с рыбными фрикадельками, нам понадобится: филе рыбы — 500 г, картофель — 4 шт., лук — 1 шт., морковь —1 шт., рис — 3 ст. ложки, яйца — 1 шт., лавровый лист — 1 шт., укроп, петрушка, соль и перец — по вкусу.

1 Филе белой морской рыбы (хек, минтай, треска) очистить от костей и вместе с луком перекрутить на мясорубке. Добавить в массу слегка взбитое яйцо, соль, перец и тщательно перемешать.

2 Влажными руками из рыбного фарша сформировать небольшие фрикадельки.

НЮАНС: перед готовкой рыбный фарш желательно охладить, после чего отжать и добавить трав или специй. Также можно добавить сливок, чтобы сделать фрикадельки сочными.

3 В кастрюле довести до кипения воду. Добавить рис, порезанные небольшими кусочками картофель, морковь, а также соль и перец по вкусу. Варить около 15-20 минут.

4 В кипящий суп опустить рыбные фрикадельки. Как только фрикадельки всплывут, в суп добавить лавровый лист и мелко нарезанную зелень.

5 Суп с фрикадельками томить на плите еще 3-4 минуты и снять с огня.

НЮАНС: суп можно подать со сметаной или со сливками, а сверху посыпать рубленой зеленью или грецким орехом.

Ориентировочная стоимость блюда — 160 грн.

Готовила Анастасия ЕПУРЬ

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