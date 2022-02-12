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Вкусно с «Одесской жизнью»: гороховый суп из телятины со шкварками

Вкусно с «Одесской жизнью»: гороховый суп из телятины со шкварками

Гороховый суп – прекрасное первое блюдо. Он имеет пикантный вкус, особенно если сварен на мясном бульоне с зажаркой из копченостей. Мы предлагаем вам попробовать гороховый суп с телятиной, копченой говядиной и шкварками.

Рецепты

Для того чтобы приготовить гороховый суп из телятины со шкварками, нам понадобятся:

  • телятина – 300 г,
  • горох – 1 стакан,
  • говядина копченая – 200 г,
  • лук – 2 шт.,
  • морковь – 2 шт.,
  • картофель – 2-3 шт.,
  • сало – 100 г,
  • корень сельдерея – 100 г,
  • лавровый лист – 1 шт.,
  • перец горошком – 4 шт.,
  • зелень и соль – по вкусу.

1 Горох промыть, залить холодной водой и оставить на 4 часа. После чего замоченный горох залить свежей водой и отварить до полуготовности.
НЮАНС: когда горох замачивается с вечера, на всю ночь, следует учитывать, что примерно через 6-8 часов может начаться процесс брожения.

2 Телятину порезать крупными кусочками. Залить водой и довести до кипения. В бульон добавить очищенные морковь, луковицу, кусочек корня сельдерея и посолить. Готовое мясо и овощи достать из бульона. Мясо порезать небольшими кусочками, а овощи отложить в сторону.
НЮАНС: чтобы телятина была сочной и мягкой, закладывать ее нужно не в холодную воду, а в кипяток.

3 Свежее сало порезать мелкими кубиками. Обжарить на сковороде до состояния шкварок. Переложить на отдельное блюдо. Копченую говядину порезать кубиками. Сложить в сковороду с вытопленным салом. Обжарить до румяной корочки. Затем добавить нарезанную луковицу и тертую морковь. Жарить все вместе 3-4 минуты.

4 В кипящий бульон добавить полусваренный горох, зажарку из копченой телятины и овощей, отварное мясо и картофель. Варить гороховый суп около получаса.

5 За 5-10 минут до окончания приготовления в суп добавить лавровый лист, перец черный горошком, рубленую зелень и шкварки.

гороховый суп

Ориентировочная стоимость блюда – 250 грн.

Готовила Анастасия ЕПУРЬ

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