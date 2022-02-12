Вкусно с «Одесской жизнью»: гороховый суп из телятины со шкварками

Гороховый суп – прекрасное первое блюдо. Он имеет пикантный вкус, особенно если сварен на мясном бульоне с зажаркой из копченостей. Мы предлагаем вам попробовать гороховый суп с телятиной, копченой говядиной и шкварками.

Для того чтобы приготовить гороховый суп из телятины со шкварками, нам понадобятся:

телятина – 300 г,

– 300 г, горох – 1 стакан,

– 1 стакан, говядина копченая – 200 г,

– 200 г, лук – 2 шт.,

– 2 шт., морковь – 2 шт.,

– 2 шт., картофель – 2-3 шт.,

– 2-3 шт., сало – 100 г,

– 100 г, корень сельдерея – 100 г,

– 100 г, лавровый лист – 1 шт.,

– 1 шт., перец горошком – 4 шт.,

– 4 шт., зелень и соль – по вкусу.

1 Горох промыть, залить холодной водой и оставить на 4 часа. После чего замоченный горох залить свежей водой и отварить до полуготовности.

НЮАНС: когда горох замачивается с вечера, на всю ночь, следует учитывать, что примерно через 6-8 часов может начаться процесс брожения.

2 Телятину порезать крупными кусочками. Залить водой и довести до кипения. В бульон добавить очищенные морковь, луковицу, кусочек корня сельдерея и посолить. Готовое мясо и овощи достать из бульона. Мясо порезать небольшими кусочками, а овощи отложить в сторону.

НЮАНС: чтобы телятина была сочной и мягкой, закладывать ее нужно не в холодную воду, а в кипяток.

3 Свежее сало порезать мелкими кубиками. Обжарить на сковороде до состояния шкварок. Переложить на отдельное блюдо. Копченую говядину порезать кубиками. Сложить в сковороду с вытопленным салом. Обжарить до румяной корочки. Затем добавить нарезанную луковицу и тертую морковь. Жарить все вместе 3-4 минуты.

4 В кипящий бульон добавить полусваренный горох, зажарку из копченой телятины и овощей, отварное мясо и картофель. Варить гороховый суп около получаса.

5 За 5-10 минут до окончания приготовления в суп добавить лавровый лист, перец черный горошком, рубленую зелень и шкварки.

Ориентировочная стоимость блюда – 250 грн.

Готовила Анастасия ЕПУРЬ

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