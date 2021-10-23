Вкусно с «Одесской жизнью»: два рецепта согревающих чаев

Чай с грушей и апельсином

ИНГРЕДИЕНТЫ: груша – 1 шт., черный листовой чай – 1 ч. ложка, половина апельсина, долька лимона, сахар – по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ. Грушу разрезать на четыре части. Удалить сердцевину и нарезать дольками. Сбрызнуть лимонным соком и положить в кувшин или чайник для заварки. Отдельно заварить черный чай. На мелкой терке снять цедру апельсина и растереть ее в ступке с сахаром. Вырезать мякоть апельсина из каждой дольки и добавить вместе с сахаром в емкость с грушей. Залить горячим чаем и оставить на 2-3 минуты настояться.

Чай с облепихой и айвовым вареньем

ИНГРЕДИЕНТЫ: пюре из облепихи – 2 ст. ложки, варенье из айвы – 1 ст. ложка, цейлонский чай – 2 ч. ложки, вода – 350 мл.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ. Проварить свежую или замороженную облепиху с сахаром и протереть через сито. Добавить в сотейник пюре из облепихи, варенье из айвы, цейлонский чай и 350 мл кипятка. Довести до кипения и процедить. Подать с лимоном.

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