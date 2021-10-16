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Вкусно с «Одесской жизнью»: три рецепта блюд из булгура

Вкусно с «Одесской жизнью»: три рецепта блюд из булгура

Крупа булгур — это настоящая находка для осеннего рациона. Она обладает противовоспалительными свойствами, поэтому каши из этой крупы, как и многие другие блюда из булгура, особенно полезны во время простуды.

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«Одесская жизнь» предлагает приготовить три очень вкусных блюда из булгура

Булгур с овощами

булгур овощи

Ингредиенты: булгур – 1стакан, морковь — 1 шт., лук — 2 шт., кукуруза консервированная — 150 г, сладкий перец — 1 шт., чеснок — 3 зубчика, растительное масло, соль и перец — по вкусу.

Приготовление. Лук нарезать крупными кубиками, отправить в разогретую сковородку и обжарить до золотистого цвета. Морковь и сладкий перец нарезать крупной̆ соломкой̆ и добавить в сковороду вместе с кукурузой. Далее в сковороду с овощами поместить сырой булгур. Посолить и поперчить, хорошо перемешать и обжаривать пять минут. Пересыпать все в казанок или мультиварку, добавить два стакана воды (можно оставить и в сковородке, если она глубокая). Тушить под крышкой до готовности.

Тефтели с булгуром

тефтели из булгура

Ингредиенты: куриный фарш — 500 г, булгур — 130 г, лук — 2 шт., яйца — 1шт., овсяные отруби — 1 ст. ложка,  томат — 1 ст. ложка, сметана — 1 ст. ложка, вода — 1 стак., специи соль, перец и зелень — по вкусу.

Приготовление. Булгур отварить до полуготовности (примерно 10 минут). Лук, яйцо, отруби, соль и перец смешать с фаршем. Добавить булгур, тщательно перемешать и убрать в холодильник на час. Разогреть сковороду, сформовать тефтели и обжарить до румяности. Томат, сметану и воду смешать, добавить специи и залить тефтели. Тушить под крышкой на медленном огне 30 минут. Подавать с зеленью и овощами.

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Табуле из булгура

табуле булгур

Ингредиенты: булгур – 150 г, сладкий перец – 120 г, помидоры – 200 г, петрушка – 30 г, масло оливковое – 2 ст. ложки, сок лимона – 1 ст. ложка, специи, соль и перец — по вкусу.

Приготовление. Булгур залить водой, добавить немного соли и варить 20 минут. Петрушку порубить, а сладкий перец и помидоры нарезать кубиками. Выложить сваренный и охлажденный булгур в миску, добавить петрушку и овощи. Заправить лимонным соком, специями и оливковым маслом. Тщательно перемешать.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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