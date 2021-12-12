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Вкусно с «Одесской жизнью»: два рецепта постных блюд

Вкусно с «Одесской жизнью»: два рецепта постных блюд

Начался Рождественский пост. У православных христиан он продлится до 6 января, у католиков – до 24 декабря. Но даже если вы не соблюдаете пост, эти низкокалорийные блюда вам также понравятся.

Котлеты из капусты

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капуста

ИНГРЕДИЕНТЫ: капуста – 1 кг, лук – 1 шт., чеснок – 2 зубчика, мука – 1/2 стакана, манная крупа – 1/2 стакана, панировочные сухари – 100 г, растительное масло, соль и молотый перец – по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ. Капусту разрезать на несколько частей, положить в кастрюлю, налить полстакана воды и тушить под крышкой на малом огне десять минут. Пропустить капусту через мясорубку, а затем отжать, чтобы удалить весь сок. Очистить и натереть на терке лук, измельчить чеснок. Добавить лук и чеснок к фаршу из капусты, добавить соль и перец, перемешать. Добавить муку и манную крупу, перемешать. Сформовать из полученной массы котлеты, обвалять в панировочных сухарях. Разогреть сковороду с растительным маслом на среднем огне. Обжарить капустные котлеты с обеих сторон.

Гювеч с рисом

гювеч

ИНГРЕДИЕНТЫ: сладкий перец – 3 шт., лук – 1 шт., помидоры – 8 шт., рис – 200 г, консервированная фасоль и горошек – по 100 г, баклажан – 1 шт., морковь – 1 шт., растительное масло и соль – по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ. Горошек и фасоль откинуть на сито. Морковь очистить и натереть на крупной терке. Баклажан очистить, нарезать кубиками, посолить, оставить на десять минут и отжать. Лук нарезать кубиками и слегка обжарить. Сладкий перец очистить и мелко нарезать. Рис и перец добавить в сотейник, посолить, перемешать. Жарить на среднем огне пять минут, после чего снять. Помидоры нарезать кружочками. В форму для запекания выложить половину помидоров, на них рис, горошек, фасоль, морковь, баклажан, накрыть оставшимися помидорами, посолить по вкусу. Все залить четырьмя столовыми ложками воды. Форму с блюдом поставить в разогретую до
180°С  духовку на  25–30 минут.

Ранее мы рассказывали о том, как быстро приготовить очень вкусные пироги.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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