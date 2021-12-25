Новости Одессы и Одесской области

Вкусно с «Одесской жизнью»: два рецепта новогодних десертов

Вкусно с «Одесской жизнью»: два рецепта новогодних десертов

Делимся с вами рецептами десертов, от которых закружится голова и захочется поверить в чудо в новогодние праздники!

Бланманже с шафраном

Подписаться

Бланманже

ИНГРЕДИЕНТЫ:

  • молоко – 450 мл,
  • желатин – 1 ст. ложка,
  • сливки – 340 мл,
  • сахар – 3 ст. ложки,
  • миндаль молотый и шафран – по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ.

  1. Щепотку шафрана растереть ложкой, залить кипятком и оставить на 15 минут.
  2. Молоко перелить в кастрюлю, добавить сахар и миндаль, довести до кипения. Убавить огонь и варить молоко еще 10 минут помешивая.
  3. Желатин залить 2 столовыми ложками воды и добавить в молоко вместе со сливками и шафраном.
  4. Вылить смесь в маленькие формочки для кексов (смазать их предварительно маслом), накрыть пищевой пленкой и оставить в холодильнике на 4 часа, а лучше – на ночь.
  5. Готовое бланманже достать из формы и украсить по вкусу.

Тыквенный мусс

мусс

ИНГРЕДИЕНТЫ:

  • тыква – 800 г,
  • яйцо – 4 шт.,
  • сахар – 100 г,
  • желатин – 1 ст. ложка,
  • сливки – 200 мл,
  • корица – по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ.

  1. Тыкву очистить от кожуры и семян, мякоть нарезать ломтиками, выложить на противень и накрыть фольгой. Запекать тыкву в духовке 10 минут при температуре 220°С. Дать остыть, затем размолоть в пюре в блендере.
  2. Яйца взбить с сахаром до состояния крепкой пены, добавить желатин и хорошо перемешать.
  3. К яичной смеси добавить тыквенное пюре и корицу по вкусу. Перемешать и поместить в холодильник на 5-10 минут.
  4. Взбить сливки, вынуть мусс из холодильника и ввести в него сливки. Разложить по бокалам и вновь поставить в холодильник для застывания не менее чем на 5 часов.
  5. Перед подачей украсить мусс фруктами, шоколадом или орехами.

Ранее мы рассказывали о том, какие вкусные блюда можно приготовить на Рождество.

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить