Вкусно с «Одесской жизнью»: два рецепта новогодних десертов

Делимся с вами рецептами десертов, от которых закружится голова и захочется поверить в чудо в новогодние праздники!
Бланманже с шафраном
ИНГРЕДИЕНТЫ:
- молоко – 450 мл,
- желатин – 1 ст. ложка,
- сливки – 340 мл,
- сахар – 3 ст. ложки,
- миндаль молотый и шафран – по вкусу.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ.
- Щепотку шафрана растереть ложкой, залить кипятком и оставить на 15 минут.
- Молоко перелить в кастрюлю, добавить сахар и миндаль, довести до кипения. Убавить огонь и варить молоко еще 10 минут помешивая.
- Желатин залить 2 столовыми ложками воды и добавить в молоко вместе со сливками и шафраном.
- Вылить смесь в маленькие формочки для кексов (смазать их предварительно маслом), накрыть пищевой пленкой и оставить в холодильнике на 4 часа, а лучше – на ночь.
- Готовое бланманже достать из формы и украсить по вкусу.
Тыквенный мусс
ИНГРЕДИЕНТЫ:
- тыква – 800 г,
- яйцо – 4 шт.,
- сахар – 100 г,
- желатин – 1 ст. ложка,
- сливки – 200 мл,
- корица – по вкусу.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ.
- Тыкву очистить от кожуры и семян, мякоть нарезать ломтиками, выложить на противень и накрыть фольгой. Запекать тыкву в духовке 10 минут при температуре 220°С. Дать остыть, затем размолоть в пюре в блендере.
- Яйца взбить с сахаром до состояния крепкой пены, добавить желатин и хорошо перемешать.
- К яичной смеси добавить тыквенное пюре и корицу по вкусу. Перемешать и поместить в холодильник на 5-10 минут.
- Взбить сливки, вынуть мусс из холодильника и ввести в него сливки. Разложить по бокалам и вновь поставить в холодильник для застывания не менее чем на 5 часов.
- Перед подачей украсить мусс фруктами, шоколадом или орехами.
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