Вкусно с «Одесской жизнью»: два рецепта новогодних десертов

Вкусно с «Одесской жизнью»: два рецепта постных блюд Начался Рождественский пост. У православных христиан он продлится до 6 января, у католиков – до 24 декабря. Но даже если вы не соблюдаете пост, эти низкокалорийные блюда вам также понравятся. ПОДРОБНЕЕ