Новости Одессы и Одесской области

Вкусно с «Одесской жизнью»: три рецепта блюд на католическое Рождество

Вкусно с «Одесской жизнью»: три рецепта блюд на католическое Рождество

В каждом доме есть свои традиции. А что подают к столу на Рождество? Предлагаем вам несколько рецептов блюд, которые 25 декабря чаще всего готовят католики.

Канапе со свекольным муссом

Подписаться

канапе

Ингредиенты: слабосоленая сельдь — 200 г, отваренная свекла — 180 г, отваренная морковь — 70 г, сливочный творожный сыр — 140 г, лук красный — 50 г, черный хлеб — 9 кусочков, соль и зелень — по вкусу.

Приготовление. Свеклу и морковь порезать на кусочки, поместить в блендер, добавить творожный сыр, соль и взбить до однородной массы. Хлеб нарезать тонкими кусочками, обрезать корочку и уложить в формочки для кексов, смазанные растительным маслом. Кусочки хлеба хорошо прижать пальцами к донышку, чтобы они не поднимались. После поместить форму в духовку и подсушить при температуре 160 градусов 5-7 минут. Селедку очистить от костей и вместе с луком нарезать на небольшие кубики. Наполнить хлебные заготовки начинкой из селедки и лука. Свекольный мусс переложить в кондитерский мешок, можно с фигурной насадкой, и выдавить на хлеб с начинкой. Сверху посыпать мелко рубленной зеленью.

Рождественский пирог

пирог

Ингредиенты: сливочное масло — 100 г, сахар — 2 ст. ложки, яйца — 3 шт., молоко — 150 г, грецкие орехи— 150 г, изюм — 100 г, курага и чернослив — по 50 г, мука кукурузная — 50 г, мука пшеничная — 150 г, разрыхлитель — 0,5 ч. ложки, корица, имбирь, мускатный орех, молотый кардамон — по 0,5 ч. ложки, цедра одного апельсина, ваниль — по вкусу.

Приготовление. Разогреть сливочное масло до комнатной температуры и перемешать с сахаром. Промыть сухофрукты и орехи, просушить на бумажном полотенце. К маслу добавить яйца и молоко, тщательно перемешать. В полученную массу добавить специи, цедру, сухофрукты и орехи. Перемешать и добавить муку. Тесто переложить в форму для выпекания и поставить в духовку, разогретую до 180 градусов, на полтора часа. Готовность проверять деревянной шпажкой — пирог должен хорошо просушиться. Сверху украсить сахарной пудрой.

Ранее мы рассказывали о том, как приготовить вкусные блюда из рыбных консервов.

Куриные грудки в меду и горчице

грудка

 

Ингредиенты: куриные грудки — 2-3 шт., лук — 1 шт., свежий апельсиновый сок — 1 стакан, горчица грубого помола — 1 ч. ложка, тертый имбирь — 1 ст. ложка, мед — 1 ст. ложка, белое вино — 2 ст. ложки, кукурузная мука — 1 ч. ложка, изюм и соль — по вкусу.

Приготовление. Духовку разогреть до 180°С. С куриных грудок снять кожицу и разрезать на порционные кусочки. Лук нарезать ломтиками, а изюм промыть. Поместить куриные грудки, изюм и лук в жаропрочную форму для запекания под крышкой. В небольшой миске смешать апельсиновый сок, горчицу, мед, имбирь и вино. Добавить кукурузную муку и немного соли. Залить соусом курицу. Готовить в духовке 30 минут, затем снять крышку и запекать еще 15 минут до золотистого цвета.

Ранее мы рассказывали о том, как приготовить дома «быстрые» пироги.

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить