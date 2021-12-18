Вкусно с «Одесской жизнью»: три рецепта блюд на католическое Рождество

В каждом доме есть свои традиции. А что подают к столу на Рождество? Предлагаем вам несколько рецептов блюд, которые 25 декабря чаще всего готовят католики.

Канапе со свекольным муссом

Ингредиенты: слабосоленая сельдь — 200 г, отваренная свекла — 180 г, отваренная морковь — 70 г, сливочный творожный сыр — 140 г, лук красный — 50 г, черный хлеб — 9 кусочков, соль и зелень — по вкусу.

Приготовление. Свеклу и морковь порезать на кусочки, поместить в блендер, добавить творожный сыр, соль и взбить до однородной массы. Хлеб нарезать тонкими кусочками, обрезать корочку и уложить в формочки для кексов, смазанные растительным маслом. Кусочки хлеба хорошо прижать пальцами к донышку, чтобы они не поднимались. После поместить форму в духовку и подсушить при температуре 160 градусов 5-7 минут. Селедку очистить от костей и вместе с луком нарезать на небольшие кубики. Наполнить хлебные заготовки начинкой из селедки и лука. Свекольный мусс переложить в кондитерский мешок, можно с фигурной насадкой, и выдавить на хлеб с начинкой. Сверху посыпать мелко рубленной зеленью.

Рождественский пирог

Ингредиенты: сливочное масло — 100 г, сахар — 2 ст. ложки, яйца — 3 шт., молоко — 150 г, грецкие орехи— 150 г, изюм — 100 г, курага и чернослив — по 50 г, мука кукурузная — 50 г, мука пшеничная — 150 г, разрыхлитель — 0,5 ч. ложки, корица, имбирь, мускатный орех, молотый кардамон — по 0,5 ч. ложки, цедра одного апельсина, ваниль — по вкусу.

Приготовление. Разогреть сливочное масло до комнатной температуры и перемешать с сахаром. Промыть сухофрукты и орехи, просушить на бумажном полотенце. К маслу добавить яйца и молоко, тщательно перемешать. В полученную массу добавить специи, цедру, сухофрукты и орехи. Перемешать и добавить муку. Тесто переложить в форму для выпекания и поставить в духовку, разогретую до 180 градусов, на полтора часа. Готовность проверять деревянной шпажкой — пирог должен хорошо просушиться. Сверху украсить сахарной пудрой.

Ранее мы рассказывали о том, как приготовить вкусные блюда из рыбных консервов.

Куриные грудки в меду и горчице

Ингредиенты: куриные грудки — 2-3 шт., лук — 1 шт., свежий апельсиновый сок — 1 стакан, горчица грубого помола — 1 ч. ложка, тертый имбирь — 1 ст. ложка, мед — 1 ст. ложка, белое вино — 2 ст. ложки, кукурузная мука — 1 ч. ложка, изюм и соль — по вкусу.

Приготовление. Духовку разогреть до 180°С. С куриных грудок снять кожицу и разрезать на порционные кусочки. Лук нарезать ломтиками, а изюм промыть. Поместить куриные грудки, изюм и лук в жаропрочную форму для запекания под крышкой. В небольшой миске смешать апельсиновый сок, горчицу, мед, имбирь и вино. Добавить кукурузную муку и немного соли. Залить соусом курицу. Готовить в духовке 30 минут, затем снять крышку и запекать еще 15 минут до золотистого цвета.

Ранее мы рассказывали о том, как приготовить дома «быстрые» пироги.