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Вкусно с «Одесской жизнью»: два рецепта итальянских ньокки

Вкусно с «Одесской жизнью»: два рецепта итальянских ньокки

Если вы в поисках чего-то «эдакого», тогда попробуйте итальянские ньокки. Это блюдо похоже на небольшие клецки, обычно овальной или яйцеобразной формы, из теста на пшеничной муке с яйцом.

Картофельные ньокки

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картошка ньокки

ИНГРЕДИЕНТЫ: картофель – 1 кг, мука – 1,5 стакана, соль – 1 ч. ложка, яйцо – 1 шт., зелень – по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ. Картофель запечь или отварить в мундирах. Остудить и размять. Добавить соль и замесить тесто, постепенно добавляя муку. Полученное тесто поделить на четыре части. Каждую часть раскатать в жгут толщиной два сантиметра и нарезать шириной два сантиметра. Поместить ньокки в кипящую подсоленную воду и варить до всплытия.

Творожные ньокки

творог ньокки

ИНГРЕДИЕНТЫ: творог – 150 г, мука – 100 г, яйца – 2 шт., чеснок – 1 зубчик, петрушка – 1 пучок, твердый сыр – 100 г, соль и перец– по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ. Сыр натереть на мелкой терке (если творог – покрошить). Петрушку и чеснок нарезать и истолочь. В глубокую миску поместить творог, просеянную муку, сыр, яйца и петрушку с чесноком. Замесить однородное тесто. Приправить по вкусу солью и перцем. Влажными руками вылепить из теста шарики величиной с грецкий орех. Уложить их на поднос и поставить в холодильник на 30 минут. В большой кастрюле вскипятить воду и опускать в нее ньокки по 6–8 штук. После всплытия варить каждую порцию еще 1 минуту.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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