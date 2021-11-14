Вкусно с «Одесской жизнью»: два рецепта блюд с яйцом пашот

Яйцо пашот – это яйцо, сваренное без скорлупы в горячей воде. Его белок получается твердым, в то время как желток – мягким и кремообразным.

Гренка с яйцом пашот

ИНГРЕДИЕНТЫ: хлеб или батон – 1 кусок, сыр твердый – 100 г, оливковое масло – 3 ст. ложки, помидоры – 1 шт., яйцо – 1 шт., филе вареной курицы – 100 г, соль, перец и зелень – по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ. Вскипятить воду в кастрюльке для варки яйца. Сделать огонь меньше, чтобы вода еле кипела. Разбить в отдельную посуду яйцо, затем влить его в центр кипятка и осторожно закрутить яйцо ложкой. Варить яйцо минуту. Слегка обжарить хлеб на оливковом масле. Вытащить хлеб и сразу положить нарезанные дольками помидоры и также обжарить. На хлеб сразу выложить кусочки сыра, кусочки курицы и потом помидоры. Сверху посыпать рубленой зеленью, солью и перцем. Затем выложить яйцо и снова поперчить и посолить.

Яйца пашот в сливочном соусе

ИНГРЕДИЕНТЫ: Яйца – 1 шт., вареная ветчина или колбаса – ломтик, хлеб – ломтик, сливочное масло – 100 г, желтки – 2 шт., лимонный сок – 2 чайные ложки.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ. Яйцо отварить одним из способов, предложенных выше. Сливочное масло нарезать кубиками и растопить в ковшике. Смешать венчиком желтки и лимонный сок в стальной миске. Миску с желтково-лимонной смесью положить над кастрюлей с несильно кипящей водой и, непрерывно взбивая, тонкой струйкой постепенно влить растопленное масло. Взбивать до тех пор, пока масса не станет густой. Хлеб поджарить на сковороде с двух сторон. Сверху положить кусочек ветчины или колбасы. Вынуть яйцо и положить на тост с ветчиной, сверху полить теплым соусом.

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