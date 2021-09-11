Вкусно с «Одесской жизнью»: три рецепта осенних супов

Суп – это то блюдо, с которого нужно начинать осенний сезон. Предлагаем вам испробовать три рецепта очень вкусных и простых в приготовлении супов.

Рецепт лимонного супа с курицей

ИНГРЕДИЕНТЫ: куриный бульон – 2 л, куриная грудинка – 450 г, лук – 1 шт., морковь – 2 шт., сельдерей – 3 стебля, чеснок – 4 зубчика, сок лимонный – с половины лимона, соль, специи, петрушка, шпинат и консервированный зеленый горошек – по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ. Обжарить нарезанные кубиками лук, морковь и сельдерей в кастрюле в течение 5-7 минут. Добавить чеснок со специями и протушить еще минуту. Влить куриный бульон и добавить целые веточки пет­рушки. Довести до кипения. Добавить куриную грудку целиком и довести до слабого кипения. Варить 10-12 минут. Когда курица будет готова, вынуть и остудить. Затем разделить руками на кусочки и положить обратно в суп. Добавить шпинат, зеленый горошек и лимонный сок. Варить около 5 минут. Вынуть веточки петрушки, подать, украсив свежей зеленью.

Рецепт картофельного супа с грибами и кабачками

ИНГРЕДИЕНТЫ: Белые грибы – 10 шт., вода – 2 л, картофель – 5-6 шт., морковь – 1 шт., корень петрушки – 1 шт., корень сельдерея – 1 шт., кабачок – 1 шт., помидор – 2 шт., болгарский перец – 2 шт., масло сливочное – 4 ст. ложки, сметана – 6 ст. ложек, зелень, соль и перец – по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ. Белые грибы хорошо промыть и отварить в подсоленной воде. Бульон слить в другую посуду, а грибы нарезать в виде лапши. Морковь, корень петрушки и сельдерея очистить и так же нарезать. Овощи, кроме грибов, пассеровать на сливочном масле. Картофель и кабачки почистить, помыть, разрезать вдоль на две половинки и нарезать полукружочками. В кипящий грибной бульон опустить картофель и дать вскипеть. Добавить грибы, кабачки, пассерованные овощи и варить до готовности. В конце варки положить нарезанные помидоры и сладкий перец, дать закипеть. При подаче суп полить сметаной и посыпать рубленой зеленью.

Рецепт томатного супа с макаронами

ИНГРЕДИЕНТЫ: помидоры – 5 шт., бульон овощной – 1 л, йогурт – 1/2 стак., макароны – 250 г, масло оливковое – 1 ст. ложка, лук –

2 шт., чеснок – 3 зубчика., лавровый лист – 2 шт., специи, базилик, хлопья красного перца и пармезан или брынза – по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ. В миске разогреть оливковое масло, добавить измельченный лук с чесноком и тушить до мягкости, около 5 минут. Добавить лавровый лист и хлопья красного перца. Положить нарезанные кубиком помидоры и влить бульон. Всыпать рубленый базилик и специи по вкусу. Варить на медленном огне около 15 минут. Вынуть лавровый лист и пюрировать суп блендером, добавив йогурт. Далее добавить сыр, положить макароны и варить 7-8 минут.

Ранее мы делились рецептами вкусных заправок, которые можно сохранить на зиму.