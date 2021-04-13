Венец безбрачия: мистика или психология

Понятие «венец безбрачия» многие относят к лексикону гадалок и предсказателей, пытающихся обмануть доверчивых женщин. Но на самом деле в этом понятии нет ничего страшного, оно означает обычное невезение в личной жизни.

Ученые пришли к выводу, что так называемый «венец безбрачия» имеет сугубо психологическую природу.

«Курс на одиночество» закладывается в детстве

Специалисты считают, что одиночество у женщин, которое иногда может продолжаться всю жизнь, возникает не на пустом месте и уж точно не по воле каких-то мифических сил. Эта проблема, как и многие наши психологические блоки, «родом из детства». При этом совершенно не важно, сколько вам лет – двадцать или пятьдесят. Пресловутый «венец безбрачия» – одно из проявлений невроза. Он состоит из детских комплексов и индивидуальных особенностей психики. Причина этого, скорее всего, в том, что много лет назад ваши родители, сами того не желая, настроили вас на одиночество, сформировали подсознательное негативное отношение к браку. А, кроме того, у женщин, которые никак не могут наладить личную жизнь, обычно преобладают жизненные установки, свойственные мужчинам.

С психологами согласны и медики. Как оказалось, в человеческом организме есть специальные носители информации, которые хранят установки, полученные от других людей. Если в них преобладает негативная информация, то и жизнь человека превращается в череду неприятностей. Однако есть и хорошая новость: справиться с проблемой «венца безбрачия» можно в любом возрасте. Ученые советуют стараться концентрировать вокруг себя побольше позитивных мыслей и эмоций, уверенность в успехе. Дело в том, что положительный настрой блокирует вредные установки и способствует решению самых тяжелых проблем.

Проблемы кроются внутри нас

Правда, некоторым женщинам приятнее осознавать, что на них навели «порчу», позавидовали или сглазили. В этом случае они с чистой совестью обращаются к «бабкам». Это для многих наших соотечественниц является едва ли не единственным способом решать психологические проблемы. Конечно, те, кто занимается всякими магическими практиками, только рады такому повороту дела – это приносит им весьма недурной доход. А вот некоторые эзотерики утверждают, что «венец безбрачия» вследствие каких-то магических воздействий встречается так же редко, как кошка, воющая на полную луну. Другими словами, никогда. А самое лучшее средство от черной магии – здоровое критическое отношение к себе и людям.

Если отбросить дремучие суеверия и обратиться к фактам, станет ясно, что «венец безбрачия» никакого отношения к мистике не имеет. С точки зрения психологии, это разрушительные установки. Их женщины не осознают, но реализуют в своей жизни. У таких женщин все их комплексы можно прочесть по внешнему виду. Это потухший взгляд, угрюмость, замкнутость, мешковатая одежда, неухоженный вид. Такая женщина всем своим видом демонстрирует окружающим, что ее жизнь не удалась, и вообще ей уже на все наплевать, в том числе и на себя. Как думаете, много найдется охотников связать свою жизнь с такой дамой?

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Меняем взгляды – меняем судьбу

Чтобы раз и навсегда избавиться от «венца безбрачия», не нужно обращаться к каким-либо служителям культа. Справиться с ним можно и самостоятельно. Главное, запомните: не важно, сколько вам лет, вы достойны любви в любом возрасте. Начните действовать, ведь нерешаемых проблем не существует, а одиночество – не приговор.

Начните с того, что честно признайте: дело вовсе не в неблагоприятных обстоятельствах, а в ваших установках, которые вы получили еще в далеком детстве. Если возможности или желания обращаться к психологу у вас нет, постарайтесь самостоятельно избавиться от негатива. Поверьте в то, что вы привлекательная женщина, почаще улыбайтесь и прекратите проводить постоянную ревизию своих недостатков. Ведь наше мнение о себе активно транслируется окружающим. А общаясь с противоположным полом, перестаньте думать, что «все мужики сво…». Иначе только такие и дальше будут попадаться вам в жизни.

Изменить жизнь поможет любовь к себе

Начните ухаживать за собой, примите и полюбите свое тело, каким бы оно ни было. Делайте массаж и маски, принимайте водные процедуры. Заведите себе женское хобби, при этом отдайте предпочтение чему-то мягкому и нежному, например, шейте детские игрушки, вяжите или вышивайте. Если не любите рукоделие, попробуйте начать танцевать или составлять букеты. Не важно, чем вы будете заниматься, главное, чтобы вы получали от этого удовольствие.

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