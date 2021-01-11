Счастье – это состояние высшей удовлетворенности жизнью. Однако это состояние биохимики, психологи и «эксперты счастья» датчане оценивают и объясняют по-разному. Как оказалось, формула счастья – вовсе не фантастика, а рецепт, как стать счастливым, заключает в себе самые доступные «ингредиенты».

Как счастье объясняют биохимики?

Человеческий организм сродни реактору, в котором происходит множество химических процессов. Ученые уверены: в результате этих реакций и складывается наша жизнь, карьера, личные взаимоотношения, так как именно эти химические процессы и определяют наши душевные порывы. Кроме того, ощущение счастья – мощный барьер на пути инфекций, так как именно наше внутреннее состояние «включает» или «выключает» иммунную систему.

Строительными кирпичиками счастья являются гормоны, каждый из которых отвечает за свой «участок» наших ощущений.

Основных «гормонов счастья» пять

Дофамин дает человеку ощущение комфорта. От концентрации этого химического вещества зависят наше внимание, координация движений, тяга к творчеству и поиску нового.

Серотонин поднимает настроение. Недостаток серотонина порождает пессимизм, депрессии и злоупотребление алкоголем. На уровень этого гормона можно повлиять с помощью физических упражнений, изменения ритма и глубины дыхания, а еще диетами. Для выработки серотонина обязательно нужен свет, поэтому его недостаток особенно ощущается зимой.

Окситоцин влияет на спокойствие: чем меньше этого гормона, тем больше человек подвержен страхам, тревоге и эмоциональному напряжению. Окситоцин вырабатывается в результате физических контактов, например, объятий или массажа.

Вазопрессин – «семейный» гормон. Он отвечает не только за положительное восприятие собственной внешности, но и за заботу и привязанность к родным.

Эндорфин вызывает быстрые эмоции в виде кратковременной эйфории и радости. А вот при стрессах и боли эндорфин играет роль «внутреннего морфина», успокаивая и снимая неприятные ощущения.

Как счастье видят психологи?

С точки зрения психологии, счастье – это наше положительное восприятие жизни. Здесь кстати вспомнить известную поговорку: если не можешь изменить жизнь, измени свое отношение к ней. И это совсем не трудно, нужно только знать, с чего начать, чтобы ощущение счастья стало нормой.

Считайте себя успешным человеком, как бы ни складывалась ваша жизнь. Запомните: ваша низкая самооценка – результат навязанного вам мнения, в которое вы когда-то поверили. Гоните прочь негативные мысли и не слушайте злопыхателей. Уважайте себя и помните: вы успешны всегда.

Симпатизируйте другим людям и не бойтесь заводить новые знакомства. Не бойтесь сложностей, трудности – это нормально. Замечайте в людях доброе и светлое, а негативные оценки уничтожайте на корню.

Умейте быть благодарным своим близким, друзьям и коллегам, а также любому опыту и ситуациям, которые произошли. Ведь благодарить всегда есть за что, главное – смотреть на жизнь под нужным углом.

Будьте внимательны к себе, к своим поступкам и к окружающим. Не требуйте от других того, чего не можете дать сами. Не скупитесь на положительные эмоции – и вам ответят той же монетой. Начинайте с себя.

Следите за тем, что вы слушаете. Если люди из вашего окружения жалуются на своих мужей, детей, здоровье, направляйте разговор в другое русло. Почаще повторяйте: «Я на диете из хороших новостей».

Счастье с точки зрения скандинавских народов

Скандинавов – и, в частности, датчан – можно смело называть «экспертами счастья», так как они считаются одними из самых счастливых людей в Европе. В их понимании это не богатство или известность, а обычные бытовые мелочи и простые радости.

Сделайте дом комфортным. Он должен не поражать великолепием, а быть уютным. Такую обстановку создают свечи, которые северяне зажигают даже днем, пледы, маленькие светильники, картины, керамика, любимые книги. В первую очередь дома вы должны чувствовать спокойствие и защищенность.

Почаще приглашайте к себе гостей или выходите в кафе – конечно, как только позволит эпидемическая ситуация. Живое общение не заменят никакие социальные сети или разговоры по телефону. Если у вас есть близкий человек, почаще обнимайтесь, ведь прикосновения – это то, чего нам так не хватает в рассудочном современном мире.

Будьте добрее к себе и хотя бы иногда балуйте себя хорошей кухней. Мясные блюда или сладости, какао или горячий шоколад поднимут настроение холодными вечерами. И главное – не спешите, наслаждайтесь процессом.

Не ленитесь, больше двигайтесь и бывайте на свежем воздухе. Не гонитесь за модой, а одевайтесь так, чтобы вам было комфортно. Найдите себе хобби, чтобы отвлекаться длинными вечерами, и обязательно помните, что всего должно быть в меру. Чрезмерность – враг счастья.

Найден «ген счастья»

Как установили ученые, секрет счастья кроется в генах человека. Был обнаружен ген, который вырабатывает белок, влияющий на чувства удовольствия или боли. Люди с соответствующим строением этого гена чаще находятся в хорошем настроении. Самыми счастливыми оказались шведы – «ген счастья» был обнаружен почти у трети жителей страны. Чуть меньше ощущение счастья испытывают британцы, французы и немцы. А вот самыми несчастными оказались жители Ирака, Гонконга, Китая, Египта и Румынии.

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