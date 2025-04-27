По словам Ивана Русева, решение чиновников об отстреле птиц весной – абсурдное.

«Это убийство, особенно во время жестокой войны рашистов, которая убивает и разрушает природную среду и убивает птиц, просто типичная манипуляция и полный бред», – написал у себя в Facebook ученый.

По его словам, «безнравственная» практика отстреливать птиц весной в сезон тишины практиковалась в советские времена и все еще есть в России.

«Кроме того, спекуляция и, так называемый аргумент птичьего гриппа, проблемой которого я занимался почти 20 лет в научном учреждении, пока абсолютно выдуман. Такой отстрел устраивается только лишь для удовлетворения прихотей браконьеров, безнравственных людей и охотников, которые далеко от фронта», – полагает Иван Русев.

А директор национального парка «Тузловские лиманы» Ирина Выхристюк назвала данную инициативу преступной и, кроме того, назвала ее «результатом абсолютного непрофессионализма представителей Госпродпотребслужбы и заигрывания с охотниками Белгород-Днестровской райадминистрации».

По ее мнению, это свидетельствует о том, что «чиновники отрабатывают чей-то заказ, подгоняя решения под нужную нормативку».

«Любой, кто хоть немного разбирается в вопросе, видит, какие преступники сидят на государственных должностях», – добавила Ирина Вихристюк.

Стоит отметить, что последний случай птичьего гриппа в Одесской области был зафиксирован в феврале 2024 года у погибших лебедей в Нижнеднестровском национальном парке.

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Фото с Facebook-страницы Ивана Русева