Еще в юности, кода он учился в Ленинградском университете, неоднократно приезжал в Одессу, чтобы наблюдать за переменными звездами. А с 1944 года и до конца своей жизни он жил здесь.

Владимир Цесевич служил профессором и заведующим кафедрой астрономии Одесского университета и директором астрономической обсерватории. Сегодня почти все одесские астрономы – ученики Владимира Цесевича. С 1948-го по 1950 год он по совместительству возглавлял Главную астрономическую обсерваторию АН УССР в Киеве.

Сегодня именем Владимира Цесевича названа малая планета-астероид. В Одесской национальной научной библиотеке создан библиографический указатель, посвященный ученому, в котором указано более 700 его работ.

(По материалам Одесского биографического справочника «Они оставили след в истории Одессы»)

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