Новости Одессы и Одесской области

В Одессе уже продают сладко-душистые рождественские калачи (фоторепортаж)

В Одессе уже продают сладко-душистые рождественские калачи (фоторепортаж)

Сладко-душистая красота перед Рождеством, которое теперь мы отмечаем 25 декабря… Магазины, пекарни, рынки в эти предрождественские дни привлекают ароматом калачей, праздничных кексов, штолленов, пандоро, панетоне и, конечно, пряничных елок.

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Рождественских «классических» калачей – множество. Цены на них – от 45 до 250 гривен. Это в среднем. А что касается штолленов-пандоро-панетоне и других праздничных кексов, то здесь цены, конечно, высокие. Доходит до 450 гривен и еще выше.

Штоллен, пандоро, – читает женщина на ценнике.

Добавляет после паузы:

– Это даже прочитать трудно…

Цены на штоллены в Одессе
Цены на рождественские калачи в Одессе
В Одессе продают рождественские калачи
Рождественская выпечка в Одессе

Продавщица улыбается:

– Неужели вы это впервые увидели? Уже давно продаются. И на Рождество, и на Пасху.

– Да видела… Такая цена, что только увидеть… Буду ждать «наши» калачи.

– Так вот вам и «наши».

– Да тоже цена кусается… Может, ближе к Рождеству появятся по нормальным ценам.

Конечно, о «нормальных ценах» заговорили все, кто стоял рядом…

Шоколадные подарки

Да, диапазон душистой красоты уже довольно велик. Но пока больше «элитной» сладко-благоухающей продукции. Даже есть такие, которые продаются уже вместе с подарочком для ребенка-крестника. Эти, конечно, еще дороже.

Панеттоне и пандоро, продажа в Одессе
Панеттоне в коробке
Рождественский калач

Пожилая женщина слушала-слушала размышления вслух и добавила свое:

– Неужели сами не можете испечь?! Я вот присмотрелась еще в прошлом году к этой красоте, и свой «пандоро» сделала. Кстати, и с шоколадом, и с подарком… Выходит дешевле. Да, пожалуй, и вкуснее. Ведь своими руками…

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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