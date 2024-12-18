В Одесі вже продають солодко-запашні різдвяні калачі (фоторепортаж)

Різдвяних «класичних» калачів – безліч. Ціни на них – від 45 до 250 гривень. Це – у середньому. А що ж стосується штоленів-пандоро та інших святкових кексів, то тут ціни, ясна річ, високі. Доходить до 450 гривень та ще й вище.

– Штолен, пандоро, – читає жіночка на ціннику.

Додає після паузи:

– Це навіть прочитати неможливо…

Продавчиня усміхається:

– Та невже ви таке вперше побачили?! Вже давно продаються. І на Різдво, і на Великдень.

– Та бачила… Така ціна, що тільки побачити… Буду чекати на «наші» калачі.

– Та от же вам і «наші».

– Та теж ціна кусається… Може, ближче до Різдва з’являться по нормальних цінах.

Звісно, про «нормальні ціни» заговорили всі, хто стояв поруч…

Так, діапазон запашної краси вже доволі великий. Але поки що більше «елітної» солодко-запашної продукції. Навіть є такі, що продаються вже разом з подаруночком для дитини-похресника. Ці, звісно, ще дорожчі.

Жіночка похилого віку слухала-слухала роздуми вголос та додала своє:

– Невже самі не зможете спекти?! Я от придивилась ще минулого року до цієї краси, та й свій «пандоро» зробила. До речі, і з шоколадом, і з подарунком… Виходить дешевше. Та й, мабуть, й смачніше. Бо ж своїми руками…

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Фото авторки