Страшнее коронавируса: что за «болезнь Х» угрожает миру

Что сказал глава ВОЗ о «болезни Х»

Как заявил накануне на Всемирном экономическом форуме в Давосе глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, идея так называемой «болезни Х» далеко не нова – этот термин используется с 2018 года.

Согласно терминологии ВОЗ, «болезнь X» – наименование теоретического неизвестного патогена, способного вызвать эпидемию или пандемию. Этот термин был принят в феврале 2018 для перечня патогенов и заболеваний, требующих срочной разработки лекарств или способов лечения

По словам главы ВОЗ, организация готовилась к вирусу, похожему на COVID-19, еще до пандемии 2020 года. Он не исключает, что ситуация может повториться.

«Вы даже можете назвать COVID-19 первой «болезнью X», и это может повториться»,

– сказал Тедрос Адханом Гебрейесус.

Также глава ВОЗ подчеркнул, что миру надо быть готовым к «непредсказуемым» событиям.

«Лучше предсказать то, что может произойти, потому что это неоднократно было в нашей истории, и подготовиться к этому. Мы не должны встречать вещи неподготовленными. Мы также можем подготовиться к некоторым неизвестным вещам»,

– пояснил он.

При этом Тедрос Адханом Гебрейесус уточнил, что такая подготовка включает в себя систему раннего предупреждения, а также системы, которые могут расширяться, когда возникает настоятельная потребность в большем медицинском пространстве и рабочей силе.

Стоит отметить, что планирование вымышленной ситуации раскритиковали в соцсетях: ведь, как оказалось, «болезнь Х» – не что иное как гипотетическая угроза, представляющая собой всего лишь термин, используемый учеными для содействия разработке защитных мер, которые включают вакцины, а также тесты, которые будут реализованы в случае будущей вспышки.

Что может стать источником «болезни Х»

Еще в 2015 году ВОЗ разработала «План исследований и разработок по предотвращению эпидемий», стремясь сократить интервал между обнаружением вирусной вспышки и разработкой соответствующей вакцины. Основное внимание при этом уделялось наиболее опасным возникающим инфекционным заболеваниям.

В августе 2023 года правительство Великобритании создало исследовательский институт для проведения исследований и вакцинации от потенциальных возбудителей «болезни X».

В список потенциальных источников «болезни X» ВОЗ включила такие патогены, как:

Крым-Конго геморрагическая лихорадка;

COVID-19;

Эбола;

Марбургский вирус;

лихорадка Ласса;

Вирус Зика;

Вирус Нипах;

Лихорадка долины Рифт;

Ближневосточный респираторный синдром (MERS);

тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС);

Зоонозные вирусы;

Бактериальная инфекция.

Какие симптомы могут быть у «болезни X»

Симптомы «болезни X» появляются внезапно и могут включать:

лихорадку;

судороги в мышцах;

обмороки;

боли в шее или спине;

головные боли;

опухание глаз и чувствительность к свету.

Также могут возникнуть:

тошнота, рвота;

дискомфорт в животе, диарея;

боли в горле;

резкие перепады настроения и растерянность.

Через несколько дней возбуждение может перейти в сонливость, беспокойство, может увеличиться печень.

Дополнительные признаки и симптомы включают:

учащенное сердцебиение;

опухшие лимфатические узлы;

петехиальные волдыри на коже, во рту и в горле.

После четвертого или пятого дня болезни у больных может развиться органная недостаточность. На второй неделе болезни некоторые больные умирают. А после девятого или десятого дня болезни большинство выживших начинают поправляться.

По оценкам медиков, болезнь X может убить до 50 миллионов человек. И поскольку COVID-19 становится все более распространенной и повторяющейся проблемой здравоохранения, ученые уже сейчас готовятся к возможной новой пандемии.

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