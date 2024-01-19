Страшнее коронавируса: что за «болезнь Х» угрожает миру

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждает: мир должен готовиться к будущей неизвестной болезни, так называемой «болезни X». По прогнозам, она может оказаться в 20 раз опаснее коронавируса, что чревато новой пандемией. Рассказываем, что за загадочная болезнь грозит человечеству.
Что сказал глава ВОЗ о «болезни Х»
Как заявил накануне на Всемирном экономическом форуме в Давосе глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, идея так называемой «болезни Х» далеко не нова – этот термин используется с 2018 года.
Согласно терминологии ВОЗ, «болезнь X» – наименование теоретического неизвестного патогена, способного вызвать эпидемию или пандемию. Этот термин был принят в феврале 2018 для перечня патогенов и заболеваний, требующих срочной разработки лекарств или способов лечения
По словам главы ВОЗ, организация готовилась к вирусу, похожему на COVID-19, еще до пандемии 2020 года. Он не исключает, что ситуация может повториться.
«Вы даже можете назвать COVID-19 первой «болезнью X», и это может повториться»,
– сказал Тедрос Адханом Гебрейесус.
Также глава ВОЗ подчеркнул, что миру надо быть готовым к «непредсказуемым» событиям.
«Лучше предсказать то, что может произойти, потому что это неоднократно было в нашей истории, и подготовиться к этому. Мы не должны встречать вещи неподготовленными. Мы также можем подготовиться к некоторым неизвестным вещам»,
– пояснил он.
При этом Тедрос Адханом Гебрейесус уточнил, что такая подготовка включает в себя систему раннего предупреждения, а также системы, которые могут расширяться, когда возникает настоятельная потребность в большем медицинском пространстве и рабочей силе.
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Стоит отметить, что планирование вымышленной ситуации раскритиковали в соцсетях: ведь, как оказалось, «болезнь Х» – не что иное как гипотетическая угроза, представляющая собой всего лишь термин, используемый учеными для содействия разработке защитных мер, которые включают вакцины, а также тесты, которые будут реализованы в случае будущей вспышки.
Что может стать источником «болезни Х»
Еще в 2015 году ВОЗ разработала «План исследований и разработок по предотвращению эпидемий», стремясь сократить интервал между обнаружением вирусной вспышки и разработкой соответствующей вакцины. Основное внимание при этом уделялось наиболее опасным возникающим инфекционным заболеваниям.
В августе 2023 года правительство Великобритании создало исследовательский институт для проведения исследований и вакцинации от потенциальных возбудителей «болезни X».
В список потенциальных источников «болезни X» ВОЗ включила такие патогены, как:
- Крым-Конго геморрагическая лихорадка;
- COVID-19;
- Эбола;
- Марбургский вирус;
- лихорадка Ласса;
- Вирус Зика;
- Вирус Нипах;
- Лихорадка долины Рифт;
- Ближневосточный респираторный синдром (MERS);
- тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС);
- Зоонозные вирусы;
- Бактериальная инфекция.
Какие симптомы могут быть у «болезни X»
Симптомы «болезни X» появляются внезапно и могут включать:
- лихорадку;
- судороги в мышцах;
- обмороки;
- боли в шее или спине;
- головные боли;
- опухание глаз и чувствительность к свету.
Также могут возникнуть:
- тошнота, рвота;
- дискомфорт в животе, диарея;
- боли в горле;
- резкие перепады настроения и растерянность.
Через несколько дней возбуждение может перейти в сонливость, беспокойство, может увеличиться печень.
Дополнительные признаки и симптомы включают:
- учащенное сердцебиение;
- опухшие лимфатические узлы;
- петехиальные волдыри на коже, во рту и в горле.
После четвертого или пятого дня болезни у больных может развиться органная недостаточность. На второй неделе болезни некоторые больные умирают. А после девятого или десятого дня болезни большинство выживших начинают поправляться.
По оценкам медиков, болезнь X может убить до 50 миллионов человек. И поскольку COVID-19 становится все более распространенной и повторяющейся проблемой здравоохранения, ученые уже сейчас готовятся к возможной новой пандемии.
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