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Страшнее коронавируса: что за «болезнь Х» угрожает миру

Страшнее коронавируса: что за «болезнь Х» угрожает миру

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждает: мир должен готовиться к будущей неизвестной болезни, так называемой «болезни X». По прогнозам, она может оказаться в 20 раз опаснее коронавируса, что чревато новой пандемией. Рассказываем, что за загадочная болезнь грозит человечеству.

Что сказал глава ВОЗ о «болезни Х»

Как заявил накануне на Всемирном экономическом форуме в Давосе глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, идея так называемой «болезни Х» далеко не нова – этот термин используется с 2018 года.

Согласно терминологии ВОЗ, «болезнь X» – наименование теоретического неизвестного патогена, способного вызвать эпидемию или пандемию. Этот термин был принят в феврале 2018 для перечня патогенов и заболеваний, требующих срочной разработки лекарств или способов лечения

По словам главы ВОЗ, организация готовилась к вирусу, похожему на COVID-19, еще до пандемии 2020 года. Он не исключает, что ситуация может повториться.

«Вы даже можете назвать COVID-19 первой «болезнью X», и это может повториться»,

– сказал Тедрос Адханом Гебрейесус.

Также глава ВОЗ подчеркнул, что миру надо быть готовым к «непредсказуемым» событиям.

«Лучше предсказать то, что может произойти, потому что это неоднократно было в нашей истории, и подготовиться к этому. Мы не должны встречать вещи неподготовленными. Мы также можем подготовиться к некоторым неизвестным вещам»,

– пояснил он.

При этом Тедрос Адханом Гебрейесус уточнил, что такая подготовка включает в себя систему раннего предупреждения, а также системы, которые могут расширяться, когда возникает настоятельная потребность в большем медицинском пространстве и рабочей силе.

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Стоит отметить, что планирование вымышленной ситуации раскритиковали в соцсетях: ведь, как оказалось, «болезнь Х» – не что иное как гипотетическая угроза, представляющая собой всего лишь термин, используемый учеными для содействия разработке защитных мер, которые включают вакцины, а также тесты, которые будут реализованы в случае будущей вспышки.

Что может стать источником «болезни Х»

Еще в 2015 году ВОЗ разработала «План исследований и разработок по предотвращению эпидемий», стремясь сократить интервал между обнаружением вирусной вспышки и разработкой соответствующей вакцины. Основное внимание при этом уделялось наиболее опасным возникающим инфекционным заболеваниям.

В августе 2023 года правительство Великобритании создало исследовательский институт для проведения исследований и вакцинации от потенциальных возбудителей «болезни X».

В список потенциальных источников «болезни X» ВОЗ включила такие патогены, как:

  • Крым-Конго геморрагическая лихорадка;
  • COVID-19;
  • Эбола;
  • Марбургский вирус;
  • лихорадка Ласса;
  • Вирус Зика;
  • Вирус Нипах;
  • Лихорадка долины Рифт;
  • Ближневосточный респираторный синдром (MERS);
  • тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС);
  • Зоонозные вирусы;
  • Бактериальная инфекция.

Какие симптомы могут быть у «болезни X»

Симптомы «болезни X» появляются внезапно и могут включать:

  • лихорадку;
  • судороги в мышцах;
  • обмороки;
  • боли в шее или спине;
  • головные боли;
  • опухание глаз и чувствительность к свету.

Также могут возникнуть:

  • тошнота, рвота;
  • дискомфорт в животе, диарея;
  • боли в горле;
  • резкие перепады настроения и растерянность.

Через несколько дней возбуждение может перейти в сонливость, беспокойство, может увеличиться печень.

Дополнительные признаки и симптомы включают:

  • учащенное сердцебиение;
  • опухшие лимфатические узлы;
  • петехиальные волдыри на коже, во рту и в горле.

После четвертого или пятого дня болезни у больных может развиться органная недостаточность. На второй неделе болезни некоторые больные умирают. А после девятого или десятого дня болезни большинство выживших начинают поправляться.

По оценкам медиков, болезнь X может убить до 50 миллионов человек. И поскольку COVID-19 становится все более распространенной и повторяющейся проблемой здравоохранения, ученые уже сейчас готовятся к возможной новой пандемии.

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