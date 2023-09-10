Искусственный интеллект помогает одесским медикам в постановке диагнозов

Искусственный интеллект активно внедряется в сферу медицины в Одессе, что стало первым успешным опытом в Украине в рамках пилотного проекта телемедицины под названием «BrainScan».

Об этом сообщили в министерстве здоровья Украины.

Сейчас эта инновационная система, опирающаяся на искусственный интеллект, существенно улучшает процесс диагностики заболеваний и повреждений головного мозга, а также спасает жизни пациентов в случаях, когда каждая минута имеет значение.

Принцип работы «BrainScan» заключается в том, что нейросеть автоматически анализирует изображения компьютерной томографии головного мозга и выявляет патологические изменения. Благодаря этому, врачи могут в течение всего 5 минут после обработки снимка программой принимать решение о дальнейшем лечении, что значительно ускоряет процесс по сравнению с традиционными методами диагностики.

Значение своевременной диагностики заболеваний или повреждений головного мозга трудно переоценить, поскольку от нее зависит не только здоровье, но и жизнь пациентов. Благодаря высокой точности анализа данных и скорости получения результатов, система помогает врачам получить второе мнение и минимизировать медицинские ошибки.

Анастасия Мудрова, врач-рентгенолог высшей категории, подчеркивает:

“Будущее медицины связано с такими технологиями, которые могут использоваться в качестве независимого экспертного «второго мнения», что позволяет быстро реагировать и принимать обоснованные решения”.

Пилотный проект «BrainScan» в Одессе продемонстрировал успешные результаты использования искусственного интеллекта для анализа КТ-снимков головного мозга. Этот опыт был также внедрен в Краматорске, Донецкая область, в рамках проекта «BrainScan».

Проект поддерживается Министерством здравоохранения Украины при участии USAID в рамках проекта «Устойчивое развитие национальных систем здравоохранения в Украине» (LHSS).

Важно отметить, что правительство Украины приняло Стратегию развития телемедицины, что будет способствовать повышению стандартов медицинской помощи с использованием телемедицинских технологий.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала как в Одесской области жизнь юной девушки спасли случай и внимательный врач.

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