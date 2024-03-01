Три новые звезды открыли на одесской Аллее звезд: в честь кого именно

— Украина находится в состоянии войны, спровоцированной Россией, они не только уничтожают нас физически, но и хотят лишить нас наших традиций, истории и памяти. Именно поэтому сегодня мы открываем новые звезды на Аллее славы, чтобы почтить память тех, чьи имена отличились в Одессе и во всем мире, тех, кто сделал одесскую культуру мировым достоянием, — отметил на открытии новых звезд заместитель городского головы Павел Вугельман.

В честь кого открыли звезды в этом году

Традиционное открытие звезд в День города в прошлом году было отсрочено из соображений безопасности. Поэтому в этом году событие специально перенесли на Международный день писателя.

Сегодня, 1 марта, торжественно открыли звезды в честь:

Александра Викторовича Дорошенко (1943-2021)

Александра Владимировича Козачинского (1903-1943)

Михаила Ивановича Жука (1883-1864)

Александр Викторович Дорошенко (1943-2021)

Александр Викторович Дорошенко, известный одесский писатель, доктор технических наук, профессор, академик Международной академии холода, прозаик, краевед и лауреат премии «Твои имена, Одесса!». Его произведения, такие как «Переправа через Стикс», «Сентиментальное путешествие», «Атлантида Евреев», поэма «Мой Город», «Глаза котов, которые стерегут», служат ярким примером литературного наследия Одессы.

Александр Владимирович Козачинский (1903-1943)

Александр Владимирович Козачинский, писатель, журналист, фотограф и автор повести «Зеленый фургон», заслуженно получил признание как один из создателей литературного образа Одессы и наследия украинской культуры.

Михаил Иванович Жук (1883-1864)

Михаил Иванович Жук, выдающийся украинский график, живописец, керамист, поэт, переводчик и педагог, основатель Украинской академии искусств и один из ведущих представителей украинского модерна. Его вклад в развитие искусства и образования в Одессе чрезвычайно значителен.