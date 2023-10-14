В честь кого назовут улицу Федора Нестурха?

Муниципальная историко-топонимическая комиссия в рамках переименований объектов, связанных с советским прошлым, приняла решение переименовать одесские улицы и скверы. В связи с этим улица Ширшова станет улицей Федора Нестурха. Она расположена на Слободке и проходит от улицы Праведников мира (бывшей Краснослободской) до улицы Тихой. Первым названием улицы было Наличная.

Молодые годы и обучение в Петербурге

Федор Нестурх родился в Одессе в 1857 году в бедной семье рабочего литографии, потомка запорожских казаков Нештурхов. После завершения начального образования в родном городе Нестурх поступил в Академию художеств в Санкт-Петербурге. Учился будущий архитектор в столице около десяти лет и получил диплом художника-архитектора первой степени. Его работы еще в студенческие годы привлекали внимание преподавателей и были награждены большой и малыми золотыми медалями академии.

После академии Нестурх был назначен городским архитектором Пскова, а в 1900 году вернулся в Одессу. Здесь он исполнял обязанности инженера-контролера при градоначальнике, а через два года стал во главе архитектурного бюро и занял пост городского архитектора Одессы. Как главный архитектор Нестурх разрабатывал новые строительные нормы, заботился о безопасности зданий и работал над планом застройки Одессы до Большого Фонтана.

Строительство первой станции «Скорой помощи»

В соавторстве с известным одесским архитектором Юрием Дмитренко Нестурх спроектировал и построил первую в империи станцию «Скорой помощи» в Валиховском переулке. Затем ему было поручено разработать проект здания публичной библиотеки, к чему Нестурх отнесся крайне серьезно. Перед началом работ архитектор поехал в Германию — перенимать европейский опыт строительства библиотечных хранилищ.

Мечтал о независимой Украине

Федор Нестурх возглавлял архитектурный отдел Одесского отделения Технического общества, Одесское общество архитекторов-художников, печатался в прессе. Кроме того, он был активным деятелем украинских культурных организаций в Одессе — «Просвіти», «Українского клубу», «Українскої хати», где выступал с докладами и участвовал в музыкальных вечерах. Нестурх был сторонником независимости Украины, и поэтому с воодушевлением воспринял украинскую революцию в 1917 году.

В советское время архитектор был профессором Одесского художественного училища. Однако в 1933 году он был уволен как «социально чуждый рабочим и крестьянам Одессы элемент». С 1916 года и до последних дней Нестурх проживал в доме по улице Княжеской, 18. Умер архитектор в 1936 году и был похоронен на Втором Христианском кладбище.

Какие здания построил Федор Нестурх в Одессе?

Федор Нестурх является создателем таких знаменитых одесских зданий:

Станция скорой помощи в Валиховском переулке,

городская библиотека на Пастера,

корпус психиатрической больницы на Слободке,

морские ванны и купальни на Большом Фонтане,

городские купальни в Отраде,

«Фруктовый пассаж» на рынке «Привоз»,

корпус Высших женских курсов на улице Торговой.

Кроме того, Нестурх принимал участие в возведении городской осветительной станции, газового завода, перестройке театра Сибирякова, восстановлении оперного театра.

Фото: dumskaya.net; newspapers.od.ua; odessa-memory.info