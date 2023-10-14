На честь кого назвуть вулицю Федора Нестурха?

Муніципальна історико-топонімічна комісія в рамках перейменувань об’єктів, пов’язаних із радянським минулим, ухвалила рішення перейменувати одеські вулиці та сквери. У зв’язку із цим вулиця Ширшова стане вулицею Федора Нестурха. Вона розташована на Слобідці та проходить від вулиці Праведників світу (колишньої Червонослобідської) до вулиці Тихої. Першою назвою вулиці було Готівкова.

Молоді роки та навчання у Петербурзі

Федір Нестурх народився в Одесі 1857 року в бідній родині робітника літографії, нащадка запорозьких козаків Нештурхів. Після закінчення початкової освіти у рідному місті Нестурх вступив до Академії мистецтв у Санкт-Петербурзі. Навчався майбутній архітектор у столиці близько десяти років та отримав диплом художника-архітектора першого ступеня. Його роботи ще у студентські роки привертали увагу викладачів та були нагороджені великою та малими золотими медалями академії.

Після академії Нестурх був призначений міським архітектором Пскова, а 1900 року повернувся до Одеси. Тут він виконував обов’язки інженера-контролера при градоначальнику, а за два роки став на чолі архітектурного бюро і обійняв посаду міського архітектора Одеси. Як головний архітектор Нестурх розробляв нові будівельні норми, дбав про безпеку будівель та працював над планом забудови Одеси до Великого Фонтану.

Будівництво першої станції «Швидкої допомоги»

У співавторстві з відомим одеським архітектором Юрієм Дмитренком Нестурх спроектував та побудував першу в імперії станцію «Швидкої допомоги» у Валихівському провулку. Потім йому було доручено розробити проект будівлі публічної бібліотеки, чого Нестурх поставився вкрай серйозно. Перед початком робіт архітектор поїхав до Німеччини переймати європейський досвід будівництва бібліотечних сховищ.

Мріяв про незалежну Україну

Федір Нестурх очолював архітектурний відділ Одеського відділення Технічного товариства, Одеське товариство архітекторів-художників, друкувався у пресі. Крім того, він був активним діячем українських культурних організацій в Одесі — «Просвіти», «Українського клубу», «Української хати», де виступав із доповідями та брав участь у музичних вечорах. Нестурх був прихильником незалежності України, і тому з натхненням сприйняв українську революцію 1917 року.

За радянських часів архітектор був професором Одеського художнього училища. Однак у 1933 році його було звільнено як «соціально чужий робітникам і селянам Одеси елемент». З 1916 року і до останніх днів Нестурх проживав у будинку на вулиці Княжій, 18. Помер архітектор у 1936 році і був похований на Другому Християнському цвинтарі.

Які будівлі збудував Федір Нестурх в Одесі?

Федір Нестурх є творцем таких знаменитих одеських будівель:

Станція швидкої допомоги у Валихівському провулку,

міська бібліотека на Пастера,

корпус психіатричної лікарні на Слобідці,

морські ванни та купальні на Великому Фонтані,

міські купальні в Відраді,

“Фруктовий пасаж” на ринку “Привіз”,

корпус Вищих жіночих курсів на вулиці Торговельний.

Крім того, Нестурх брав участь у будівництві міської освітлювальної станції, газового заводу, розбудові театру Сибірякова, відновленні оперного театру.

Фото: dumskaya.net; newspapers.od.ua; odessa-memory.info