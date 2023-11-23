В Украине поднимут зарплату учителям: когда и на сколько

Об этом СМИ сообщил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой.

В Украине увеличили образовательную субвенцию на 15,5 миллиарда гривен. Основная часть денег уйдет на зарплату учителям.

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Повышение планируется в два этапа. С января – на 10%, а с апреля – на 12,6%.

Сейчас педагоги получают в среднем 13 тыс. грн. Соответственно с января зарплата будет около 14 тыс. грн, а с апреля – около 16 тыс. грн.

«Мы понимаем, какие в стране приоритеты, что приоритет – оборона. Мы понимаем, что определенные выплаты для учителей были сняты. Но важно, что они возвращаются и повышаются. Безусловно, мы должны понимать, что это далеко до той достойной зарплаты, которую должен получать учитель», — отметил Оксен Лисовой.

Сколько получают учителя и от чего зависит их зарплата

В Украине система оплаты труда педагогов предусматривает базовую ставку и разные надбавки.

На размер учительской заработной платы влияет:

должностной оклад;

надбавка за выслугу лет;

надбавки за классное руководство;

надбавка за престижность должности;

вознаграждение за добросовестный труд;

помощь на оздоровление при предоставлении ежегодного отпуска;

надбавки за проверку тетрадей.

За проверку тетрадей учитель может получить следующие надбавки:

в 1-4 классах школ общего среднего образования – 15%;

по математике – 15%;

по иностранному языку/чертеж/технической механике (конструирование) — 10%;

по языку и литературе – 20%.

Зарплата учителей в 2023-м году:

должностной оклад молодого учителя без стажа работы – 5699 грн;

учитель І категории (6567 грн + надбавки) – 12 906 грн;

учитель высшей категории в 2023 году составляет – 7001 грн. В среднем с доплатами и надбавками

педагог высшей категории получает примерно 13 759 грн.

директор заведения ЗСО (8 679 грн + надбавки) – 16 102 грн.

Оплачиваются надбавки так:

надбавка за выслугу лет – 627 грн;

надбавка за классное руководство – 1300 грн;

надбавка за престижность труда – 1254 грн;

надбавка за хорошую работу – 522 грн;

надбавка на пособие на оздоровление (в случае предоставления ежегодного отпуска) – 522 грн.