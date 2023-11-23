В Украине поднимут зарплату учителям: когда и на сколько

Запланированное на 2024 год увеличение образовательной субвенции позволит поднять зарплату педагогов почти на 23%. Повышение планируется в два этапа и начнется в январе.
Об этом СМИ сообщил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой.
В Украине увеличили образовательную субвенцию на 15,5 миллиарда гривен. Основная часть денег уйдет на зарплату учителям.
Читайте также: Школа на военном положении: нехватка учителей и безопасное образовательное пространство
Повышение планируется в два этапа. С января – на 10%, а с апреля – на 12,6%.
Сейчас педагоги получают в среднем 13 тыс. грн. Соответственно с января зарплата будет около 14 тыс. грн, а с апреля – около 16 тыс. грн.
«Мы понимаем, какие в стране приоритеты, что приоритет – оборона. Мы понимаем, что определенные выплаты для учителей были сняты. Но важно, что они возвращаются и повышаются. Безусловно, мы должны понимать, что это далеко до той достойной зарплаты, которую должен получать учитель», — отметил Оксен Лисовой.
Сколько получают учителя и от чего зависит их зарплата
В Украине система оплаты труда педагогов предусматривает базовую ставку и разные надбавки.
На размер учительской заработной платы влияет:
- должностной оклад;
- надбавка за выслугу лет;
- надбавки за классное руководство;
- надбавка за престижность должности;
- вознаграждение за добросовестный труд;
- помощь на оздоровление при предоставлении ежегодного отпуска;
- надбавки за проверку тетрадей.
За проверку тетрадей учитель может получить следующие надбавки:
- в 1-4 классах школ общего среднего образования – 15%;
- по математике – 15%;
- по иностранному языку/чертеж/технической механике (конструирование) — 10%;
- по языку и литературе – 20%.
Зарплата учителей в 2023-м году:
- должностной оклад молодого учителя без стажа работы – 5699 грн;
- учитель І категории (6567 грн + надбавки) – 12 906 грн;
- учитель высшей категории в 2023 году составляет – 7001 грн. В среднем с доплатами и надбавками
- педагог высшей категории получает примерно 13 759 грн.
- директор заведения ЗСО (8 679 грн + надбавки) – 16 102 грн.
Оплачиваются надбавки так:
- надбавка за выслугу лет – 627 грн;
- надбавка за классное руководство – 1300 грн;
- надбавка за престижность труда – 1254 грн;
- надбавка за хорошую работу – 522 грн;
- надбавка на пособие на оздоровление (в случае предоставления ежегодного отпуска) – 522 грн.