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В Украине поднимут зарплату учителям: когда и на сколько

В Украине поднимут зарплату учителям: когда и на сколько

Запланированное на 2024 год увеличение образовательной субвенции позволит поднять зарплату педагогов почти на 23%. Повышение планируется в два этапа и начнется в январе.

Об этом СМИ сообщил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой.

В Украине увеличили образовательную субвенцию на 15,5 миллиарда гривен. Основная часть денег уйдет на зарплату учителям.

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Повышение планируется в два этапа. С января – на 10%, а с апреля – на 12,6%.

Сейчас педагоги получают в среднем 13 тыс. грн. Соответственно с января зарплата будет около 14 тыс. грн, а с апреля – около 16 тыс. грн.

«Мы понимаем, какие в стране приоритеты, что приоритет – оборона. Мы понимаем, что определенные выплаты для учителей были сняты. Но важно, что они возвращаются и повышаются. Безусловно, мы должны понимать, что это далеко до той достойной зарплаты, которую должен получать учитель», — отметил Оксен Лисовой.

Сколько получают учителя и от чего зависит их зарплата

В Украине система оплаты труда педагогов предусматривает базовую ставку и разные надбавки.

На размер учительской заработной платы влияет:

  • должностной оклад;
  • надбавка за выслугу лет;
  • надбавки за классное руководство;
  • надбавка за престижность должности;
  • вознаграждение за добросовестный труд;
  • помощь на оздоровление при предоставлении ежегодного отпуска;
  • надбавки за проверку тетрадей.

За проверку тетрадей учитель может получить следующие надбавки:

  • в 1-4 классах школ общего среднего образования – 15%;
  • по математике – 15%;
  • по иностранному языку/чертеж/технической механике (конструирование) — 10%;
  • по языку и литературе – 20%.

Зарплата учителей в 2023-м году:

  •  должностной оклад молодого учителя без стажа работы – 5699 грн;
  • учитель І категории (6567 грн + надбавки) – 12 906 грн;
  • учитель высшей категории в 2023 году составляет – 7001 грн. В среднем с доплатами и надбавками
  • педагог высшей категории получает примерно 13 759 грн.
  • директор заведения ЗСО (8 679 грн + надбавки) – 16 102 грн.

Оплачиваются надбавки так:

  • надбавка за выслугу лет – 627 грн;
  • надбавка за классное руководство – 1300 грн;
  • надбавка за престижность труда – 1254 грн;
  • надбавка за хорошую работу – 522 грн;
  • надбавка на пособие на оздоровление (в случае предоставления ежегодного отпуска) – 522 грн.

 

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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