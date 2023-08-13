Утвержден новый пакет бесплатных медицинских услуг: каких и для кого?

В Украине утвержден новый пакет бесплатных медицинских услуг, которые будут предоставлять медучреждения, но предназначен он только для одной категории граждан, сообщает Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ).

По информации НСЗУ, новый пакет, получивший название «Медицинский осмотр лиц, организуемый территориальными центрами комплектования и социальной поддержки», рассчитан только для военнообязанных, которые теперь смогут получить все услуги по медосмотру в одном заведении. Результаты медосмотра будут фиксироваться в единой электронной системе здравоохранения, что, как полагают чиновники, позволит держать под контролем выводы военно-врачебной комиссии (ВВК) и избегать коррупционных рисков.

В частности, в медучреждениях, имеющих договор с НСЗУ по данному пакету, военнообязанные граждане могут получить бесплатно такие услуги:

медосмотр врачами ВВК;

анализы – общий и биохимический анализ крови, группа крови и резус-принадлежность, анализ мочи, анализ на антитела к ВИЧ, гепатита С, В, анализ на сифилис;

инструментальные обследования – рентген, ЭКГ, УЗИ;

оценка вакцинального статуса и в случае необходимости направление на вакцинацию;

оценка пригодности к военной службе;

направление при наличии показаний в другие учреждения для обследований или предоставление специализированной медпомощи при необходимости;

оформление справок о состоянии здоровья.

Ранее мы рассказывали, как и когда можно оспорить выводы военно-врачебной комиссии.

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