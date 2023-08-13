Затверджено новий пакет безкоштовних медичних послуг: яких і для кого?

В Україні затверджено новий пакет безкоштовних медичних послуг, які надаватимуть медустанови, але призначений лише для однієї категорії громадян, повідомляє Національна служба здоров’я України (НСЗУ).

За інформацією НСЗУ, новий пакет, який отримав назву «Медичний огляд осіб, організований територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки», розрахований лише для військовозобов’язаних, які тепер зможуть отримати всі послуги з медогляду в одному закладі. Результати медогляду фіксуватимуться в єдиній електронній системі охорони здоров’я, що, як вважають чиновники, дозволить контролювати висновки військово-лікарської комісії (ВЛК) та уникати корупційних ризиків.

Зокрема, у медустановах, які мають договір з НСЗУ щодо цього пакету, військовозобов’язані громадяни можуть отримати безкоштовно такі послуги:

медогляд лікарями ВЛК;

аналізи – загальний та біохімічний аналіз крові, група крові та резус-приналежність, аналіз сечі, аналіз на антитіла до ВІЛ, гепатиту С, В, аналіз на сифіліс;

інструментальні обстеження – рентген, ЕКГ, УЗД;

оцінка вакцинального статусу та у разі потреби направлення на вакцинацію;

оцінка придатності до військової служби;

напрямок за наявності показань до інших установ для обстеження або надання спеціалізованої медичної допомоги при необхідності;

оформлення довідок про стан здоров’я.

Раніше ми розповідали, як і коли можна. оскаржити висновки військово-лікарської комісії.

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