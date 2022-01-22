Звездные советы: как прийти в форму после праздников?

Знаменитые люди также любят в праздники вкусно и сытно поесть. Однако профессия вынуждает их всегда хорошо выглядеть. Мы собрали целую подборку звездных советов, как быстро вернуться в форму после праздников.

Вячеслав Узелков

Боксер и ведущий Вячеслав Узелков знает, как быстро избавиться от лишнего веса за один день. У бывшего тренера шоу «Зважені та щасливі» свой метод, и это боксерская система. Она состоит из трех этапов по два часа, перерыв между ними 15 минут: «Первое – кардионагрузка. Это может быть и бег, и быстрая ходьба. Главное, следить за своим пульсом – 115-130 ударов в минуту. Второе – поднятие штанги. Работают мышцы и рук, и ног, сжигается жир с живота. И третье – удары по лапам, как в боксе. С руками работает весь корпус, все тело напряжено». Также боксер отмечает, что такую систему можно применять только раз в месяц.

Марина Боржемская

Фитнес-тренер и эксперт по правильному питанию Марина Боржемская также делится своими секретами, как после праздников прийти в форму: «Первое, что нужно сделать – это наладить правильное трехразовое питание. Самое главное – сохранять паузы, где-то три-четыре часа, между зав­траком, обедом и ужином. А вредные сладости заменить на сухофрукты. Во-первых, следует ежедневно делать утреннюю зарядку. Перед ней не забывать о стакане воды. Также советую делать контрастный душ».

Юрий Горбунов

Известный шоумен и ведущий Юрий Горбунов пытается все время поддерживать себя в форме. К тому же за последние несколько лет ему удалось заметно похудеть. «В молодости мог съесть, выпить что угодно, утром встал, умылся – о! А теперь надо следить за собой», – отметил ведущий. Его детокс прост – вечером вместо ужина он выпивает кефир: «Ты лучше спишь и наутро лучше выглядишь». Поэтому после обильного застолья телезвезда советует переходить сразу на «молочку». Также лучше отказаться от сладкого, жирного, жареного, острого.

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Настя Каменских

Украинская певица Настя Каменских, чтобы прийти в форму после праздников, посоветовала заниматься танцами и фитнесом: «Обязательно нужно делать 50 приседаний, качать пресс и остальные части тела. А еще я никогда не пропускаю завтрак. Пью много воды. Иногда организм подает нам сигналы, которые мы расшифровываем как голод. На самом же деле, нам часто просто хочется пить. И ложусь спать вовремя. Недосыпание – это стресс для организма». Вот так и возвращает форму певица.

Екатерина Кухар

Прима-балерина Екатерина Кухар — пример для подражания. Она легко делится своими секретами детокса: «Мне помогают держать себя в форме цитрусовые. Если у человека нет аллергических реакций и проблем с желудком, он может воспользоваться моим методом. Я каждое утро начинаю со стакана лимонной воды – за 30 минут до еды. А днем могу выпить грейпфрутовый фреш – он ускоряет обмен веществ, снижает степень усвоения жиров. Но не стоит им злоупотреблять – я его пью время от времени, 2-3 раза в неделю».

Эктор Хименес-Браво

Известный шеф-повар Эктор Хименес-Браво советует после праздников переходить на фреши и коктейли. Особенно если чувствуется тяжесть и дискомфорт в желудке. Овощные и фруктовые коктейли улучшают пищеварение, выводят лишнюю жидкость и ускоряют обмен веществ. Вот один из рецептов: «Настой на минеральной воде: вода без газа, мандарины, грейпфрут, огурец, мята. Каждый ингредиент порезать, залить минеральной негазированной водой и оставить в холодильнике на ночь. Пить в течение дня».

Детокс из Голливуда

Звезда «Титаника» Кейт Уинслет в праздники готовит множество вкусных блюд. Но если Кейт чувствует, что набрала лишний вес, устраивает себе разгрузочные дни без мучного, сладкого и соли. Взамен ест свежие овощи и фрукты, пьет минеральную воду и травяной чай.

А вот Сальма Хайек приходит в форму с помощью соковой диеты, на которой сидит 3-5 дней подряд. Актриса любит микс из свежих огурцов, свеклы, шпината, листовой капусты, чеснока, имбиря, моркови и сельдерея.

Кумир миллионов Деми Мур в свои 59 лет отказывается от мяса и переходит на рис, картофель, макароны, бобовые, фрукты, сваренные на пару овощи.

Мэл Гибсон также любит вкусно поесть, но ради роли он иногда отказывается от употребления жирной и вредной пищи. В его рационе только полезные продукты, рыба и овощи.

Том Круз обычно ест то, что ему хочется. Но когда нужно прийти в форму, в его рационе появляются яйца, каши, свежие овощи и фрукты, филе индейки или курицы, постная говядина и рыба. Изредка бывают даже сосиски. Главное, все это запекать или готовить на гриле.

Суперзвезда Джей Лопес советует после переедания переходить на рыбу. Главное, чтобы она была нежирной.

Подготовила Анастасия ЕПУРЬ

Источники: segodnya.ua, karavan.ua, hochu.ua

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