Уйди, похмелье: советы, чем спасаться утром после застолья

Врач-нарколог рассказал о причинах неприятных симптомов и о том, как правильно себе помочь после застолья с алкоголем.

К новогодним праздникам мы делаем покупки, запасаясь не только продуктами питания, но и крепкими напитками. В разгар веселья бывает легко перебрать с алкоголем, и наутро столкнуться с такой неприятностью, как похмелье. Я, путем эксперимента, решила выяснить, как бороться с этим явлением и какие средства окажутся более эффективными. А врач-нарколог рассказал о причинах неприятных симптомов и о том, как правильно себе помочь.

Эксперимент «Борьба с похмельем»

Специально напиваться ради эксперимента никто не стал, но случай представился сам собой. Недавно моя знакомая Надежда вышла замуж. А пред свадьбой она устроила небольшой девичник, куда пригласила меня и еще несколько подружек. В целом, мы выпили немного, но домашнее вино — вещь коварная. В общем, от нескольких бокалов нас развезло не по-детски. И утром было плохо всем. Тогда мы решили испытать на себе разные средства от похмелья и выяснить, что помогает лучше.

Виновница торжества, предпочла лечиться рассолом, её сестра Ольга выбрала кефир, лучшая подруга Светлана раньше всех схватила бутылку минеральной воды. Ещё одна наша знакомая, Марина, согласилась испытать на себе средство «клин-клином», купив себе бутылочку пива. А я решила бороться с похмельем аптечными средствами. И вот что из этого вышло.

Рассол. Влив в себя, через силу, две чашки этого чудодейственного напитка, Надежда тотчас пожалела о своём выборе. У неё усилилась тошнота и единственный в доме унитаз на полдня пропал в её объятьях.

Кефир. Судя по выражению лица Ольги, это средство ей тоже не помогало. От головной боли кефир её не спасал, но тошнить девушку перестало. Также не проходило и чувство жажды, а наоборот пить хотелось ещё сильней, поэтому Светлане пришлось поделиться с ней минералкой.

Минералка. Светлана, которая «лечилась» минералкой к обеду заметила, что стала чувствовать себя гораздо лучше.

Пиво. На Марину этот «эликсир жизни» подействовал безотказно. После первых глотков в её глазах появился блеск, а на щеках — легкий румянец. Ей снова хотелось веселиться и даже проснулся аппетит. Одолев одну бутылочку, девушка решила взять другую. Увидев это, Ольга, которая лечилась кефиром, прекратила своё участие в эксперименте и стала пить пиво вместе с Мариной. Девушки не захотели останавливаться на достигнутом, и к вечеру «налечились» так, что еле стояли на ногах. А на следующее утро их опять ждал всё тот же неприятный сюрприз в виде похмелья.

Аптечные средства. В аптеке я взяла лекарства, которые мне предложил фармацевт: «Атоксил», «Аспирин» и какие-то таблетки от тошноты. Работник аптеки порекомендовал мне сначала выпить таблетки, а через час принять «Атоксил». Я последовала его рекомендациям. И в результате головная боль прошла за 10 минут, тошнить перестало почти сразу. Через полчаса после приёма «Атоксила» я почувствовала значительное облегчение. О вчерашнем дне напоминала только жажда, с которой помогала бороться все та же минералка.

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Что такое похмелье?

Любовь Мирошниченко, врач психиатр-нарколог «Одесского Областного центра психического здоровья»:

— Давайте для начала разберемся в причинах возникновения похмельного синдрома. По сути, алкоголь — это токсин. При его избыточном потреблении наутро может появиться головная боль, тошнота, тремор рук, недомогание, иногда повышение или понижение артериального давления. Это — не что иное, как отравление этанолом, при котором страдают все органы и системы организма, больше всего страдает нервная система.

В организме человека этанол, превращаясь в ядовитое вещество «ацетальдегид», способствует образованию других токсинов. В результате человек, употребивший большое количество спиртного, наутро ощущает все неприятные последствия. Дать однозначный ответ на вопрос, какая доза увеселительных напитков может быть безопасной, я не могу: можно выпить пару рюмок некачественного алкоголя и ощутить симптомы интоксикации, а можно выпить бутылку хорошего, а наутро проснуться лишь с головной болью. Поэтому, как только вы почувствовали первые признаки опьянения, лучше остановиться или хотя бы сделать перерыв.

Как себе помочь при похмелье?

Любовь Мирошниченко, врач психиатр-нарколог «Одесского Областного центра психического здоровья»:

— Как правило, народные методы борьбы с похмельем — неэффективны. Рассол не помогает потому, что мы вливаем в себя воду, которой организм и так перенасыщен: после употребления спиртного, в организме происходит дисбаланс жидкости. «Боржоми» лишь в малом количестве может восполнить микроэлементы, которые человек теряет во время употребления алкоголя, поэтому существенного облегчения этот способ не принесет. Похмеляться слабоалкогольными напитками я не рекомендую, они могут только на время облегчить состояние, но потом это только усугубит ситуацию.

На мой взгляд, лучший способ бороться с похмельем — прибегнуть к медикаментозным средствам, которые имеют антитоксическое действие: «Энторосгель», «Атоксил», «Сорбекс» или «Белый уголь». Также можно выпить тройную дозу каких-нибудь мультивитаминов, чтобы компенсировать то, что организм потерял во время застолья. Было бы не лишним принять «Аспирин»: он разжижает кровь, которая сгущается во время употребления алкоголя, образуя тромбы в мелких сосудах. Но если симптомы отравления выражены очень сильно, необходимо обратиться за медицинской помощью.

Степени алкогольного опьянения

ПЕРВАЯ: легкое опьянение

У человека поднимается настроение, снижается самокритика, «развязывается» язык, несколько нарушается координация. Ему весело и комфортно, все неприятности кажутся незначительными, а позитивные моменты преувеличены. Человек излишне откровенен, назойлив, бестактен. Самому ему кажется, что он умен и остроумен.

ВТОРАЯ: средняя степень опьянения

Характеризуется неуклюжестью движений, невнятной речью. Человек может испытывать гнев и раздражительность, иногда проявлять агрессию. Поведение становится непредсказуемым, пропадает инстинкт самосохранения, плохая координация. Здесь мы можем уже услышать от пьяного: «Ты меня уважаешь?».

ТРЕТЬЯ: сильное опьянение

Характерны неразборчивая несвязанная громкая речь, размашистые движения, шаткая походка. Поведение расторможенное. Психомоторное возбуждение сменяется общей вялостью и сонливостью. В таком состоянии пьяный может заснуть где угодно, даже на улице.

ЧЕТВЕРТАЯ: тяжелое опьянение

Нарушается сознание, от оглушения до комы. Опьянение сопровождается грубыми неврологическими расстройствами. Человек может потерять сознание. Нарушается ритм сердца, дыхания. Может произойти непроизвольное опорожнение мочевого пузыря и кишечника. Характерна полная потеря памяти. Могут наблюдаться судороги. При признаках алкогольной комы нужна срочная госпитализация и проведение интенсивной терапии реанимации для снятия интоксикации.

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Не зря говорят, что похмелье — штука тонкая. Поэтому, в новогодней суматохе, во время беготни по магазинам за спиртным, не забудьте заскочить в аптеку, чтобы купить противоядие. А лучше вообще отказаться от употребления спиртного, если вы не знаете своей меры. Ведь Новый год наступит независимо от того, будет ли на вашем столе шампанское. А в мире существует множество других способов поднять себе настроение.

Екатерина Квашнина

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