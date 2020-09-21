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Как перестать зависеть от сладкого?

Как перестать зависеть от сладкого?

Отучить себя от сладкого – задача не из легких, даже если мы понимаем, что частое употребление любимых лакомств – это не самое полезное занятие. Мы делимся с вами пятью главными правилами, соблюдение которых поможет побороть зависимость от конфет и пирожных.

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Правило 1 – соблюдайте рацион

Если ваш рацион сбалансирован по содержанию полезных и питательных веществ, то вашему организму не потребуется дополнительный «допинг» в виде сладкого. Витаминов, минералов, аминокислот и антиоксидантов будет вполне достаточно, чтобы удовлетворить основные потребности организма.

Правило 2 – экспериментируйте

Попробуйте найти альтернативу привычным сладостям. К примеру, сахар можно заменить на мед. Еще одна альтернатива сахару – стевия. Это натуральный заменитель сахара, который можно использовать для приготовления десертов. Что касается десертов, попробуйте побаловать себя творожным желе или печеньем из банана и орехов.
Правило 3 – не забывайте о перекусах

Большая часть сладостей попадает в наш организм между основными приемами пищи. Если вы не берете с собой перекусы, то чувство голода заставляет вас есть сладкое. Берите с собой натуральный йогурт, фрукты, орехи, овощные палочки или другие полезные перекусы.

Правило 4 – не нервничайте

Стресс – это одна из причин, почему нас так тянет съесть что-то сладкое. Повседневные проблемы расстраивают и провоцируют на употребление вредного «антидепрессанта». Есть масса других и более эффективных способов избавиться от стресса: бег, йога, медитация.

Правило 5 – читайте этикетки

На прилавках супермаркетов есть такие продукты, которые содержат сахар в большом количестве, но это совсем не очевидно. К таким продуктам, например, относятся кетчупы, соусы, газировка, каши быстрого приготовления, хлеб, обезжиренные продукты, мюсли, пакетированные соки, колбасы и сосиски.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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