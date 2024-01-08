«Они настоящие?»: мандариновый квартал в центре города (фоторепортаж)

Все началось с того, что в середине декабря на улице Греческой одесситы заметили четыре мандариновых дерева с зелеными листочками и плодами-красавцами.

Люди проходили мимо, останавливались, спрашивали друг у друга: «Настоящие?!». Потом, конечно, стали фотографироваться рядом.

Дальше плоды мандаринов появились тут же – в ящиках. Деревья при этом продолжали радовать обилием оранжевых красавцев на ветках. Люди снова спрашивали то же самое. Однажды даже услышала ответ:

– Конечно, настоящие. Вот как растут, видите? Не успеваем урожай снимать.

Сама видела, как кто-то подходил, долго смотрел на деревья, потом шел к тем самым ящикам, чтобы выяснить «подлинность» мандаринов.

Это еще не все. Рядом с мандариновыми деревьями выросло зеркало. Тоже с ящиками, в которых красовались мандарины.

Ну а когда тут же появился еще один арт-объект: мандарин-великан, точнее его кожура, которая по вечерам еще и светится, этот уголок на Греческий прозвали мандариновым кварталом.

Кстати, на днях снова услышала от прохожих: «Они настоящие?»

Ранее мы рассказывали, какие мандарины самые вкусные в Одессе.

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