Последствия ночной атаки: горит ДнепроГЭС, россия хочет оставить Украину без света

Удары по энергообъектам Украины

Министр энергетики Герман Галущенко в facebook заявил, что атака россиян ночью 22 марта нацелена на украинскую энергетику и стала самой масштабной за последнее время.

«Сейчас враг осуществляет самую масштабную атаку на украинскую энергетику за последнее время. Цель — не просто повредить, а попытаться снова, как и в прошлом году, вызвать масштабный сбой в работе энергосистемы страны».

По его словам, к сожалению, есть попадания и повреждения объектов генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в различных областях.

Кроме этого, из-за обстрела обесточена одна из линий электропередачи, питающая ЗАЭС.

«Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения. Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть людям свет», — отметил Галущенко.

Энергоатом уточняет, что во время массированной ракетной атаки на Украину отключилась внешняя воздушная линия ВЛ-750кВ «Днепровская». Она соединяет временно оккупированную Запорожскую АЭС с объединенной энергосистемой Украины.

«Такая ситуация крайне опасна и грозит наступлением аварийной ситуации. Если отключится последняя линия связи с отечественной энергосетью, ЗАЭС окажется в очередном блэкауте, что является тяжелым нарушением условий безопасной эксплуатации станции», — отметил глава Энергоатома Петр Котин.

Местные паблики Запорожья сообщают, что удары наносились по объектам инфраструктуры и домам. Есть попадание по гидросооружениям ДнепроГЭС и плотине.

Во время атаки в городе полностью перекрыли движение по автодорожному переезду плотины Днепровской ГЭС.

Советник мэра Мариуполя Андрющенко опубликовал фото троллейбуса на дамбе ДнепроГЭС, в который попала российская ракета.

«Российская ракета попала в троллейбус, двигавшийся через дамбу. В троллейбусе были люди. Обычные гражданские люди, ехавшие на/с работы».

Что известно об атаке на данный момент