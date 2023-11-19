Почему в Одессе уже нет улиц Лумумбы, Тореза, и Тон Дык Тханга

Есть такая мудрая мысль: о мертвых или ничего, или ничего, кроме правды. Так вот, правда состоит в том, что эти люди не имеют никакого прямого отношения ни к истории нашей страны, ни к истории Одессы, в частности.

Морис Торез – один из тех, чье имя носила улица в Одессе

Его имя улица получила в 1964 году, когда он – генеральный секретарь центрального комитета компартии Франции (ФКП) – скончался. Это был до мозга костей «наш человек». Трудовую жизнь начал шахтером. Соцпартия, Компартия, с 1930 года – генсек.

В годы Гражданской войны в Испании (1936-1939) был связующим звеном между москвой и поддерживаемыми ею республиканцами. С началом Второй мировой ФКП одобрила оккупацию Франции Германией и была запрещена. Торез в это время служил в армии, он дезертировал и добрался до москвы. Там и работал в руководстве Коминтерна.

В 1944-м, после освобождения Франции, личным самолетом Сталина был доставлен во Францию, где возобновил «правильную» политическую деятельность. С 1950 года, после инсульта, стал хворать, часто подолгу лечился в СССР. Умер в 1964 году на борту теплохода ЧМП «Литва» по пути в Ялту.

Именем этого «верного ленинца», а точнее ярого сталиниста, поддержавшего, в частности, кровавое подавление Союзом ССР венгерского восстания в 1956 году, назвали не только улицы в Днепропетровске, Харькове, Кировограде, Черновцах и Одессе, но и город Чистяково в Горловском районе Донетчины (все уже переименовано).

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Одессу Морис Торез как-то почтил своим присутствием, интересовался здешней историей французских моряков, которые в 1919 году отказались воевать против большевиков. С 1995 года улица Мориса Тореза в Одессе носит имя Лукьяна Рачкова – одного из первых жителей Слободки, владевшего двумя домами на этой улице.

Проспект Патриса Лумумбы теперь называется Адмиральским

Проспект Патриса Лумумбы в Одессе испокон веков был Адмиральским, таковым он вновь стал в 1995 году. Но с 1961 года он носил имя премьер-министра нашей «братской» Республики Конго.

Родился Лумумба в 1925 году в провинции Катакомбе Бельгийского Конго. Был образован, занимался политикой. В 1958 году основал партию Национальное движение Конго (НДК) и стал ее главой. В стране начинался процесс деколонизации. На первых выборах в мае 1960 года НДК получила в парламенте 32 % голосов, и Лумумба стал премьером Республики Конго.

Бельгия хотела создать стабильное марионеточное государство и по-прежнему контролировать использование природных ресурсов страны. На торжественной церемонии 30 июня 1960 года, в присутствии посетившего страну бельгийского короля, президент Касавубу произнес речь о многорасовом обществе и сотрудничестве с бывшей метрополией.

Лумумба, вопреки протоколу, взял слово вслед за ним и произнес гневную речь, закончив ее знаменитой фразой: «Мы больше не ваши обезьяны!» Лумумба попытался добиться реального контроля над ресурсами страны. А значительное их количество (медь, уран и многое другое) сосредоточено в провинции Катанга, где лидером был прозападный Чомбе.

Там (кстати, вовсе небезосновательно) связали политику Лумумбы с попаданием всей добывающей промышленности в зону влияния СССР, у которого были свои причины тяготеть к полной деколонизации Африки.

Тем временем из-за снятия с должностей бельгийских офицеров в армии Конго начались мятежи, массовые убийства и насилие над европейцами и местным населением. Катанга под руководством Чомбе отделилась. Чомбе обещал прекратить мятеж, если Лумумба будет отстранен от власти. Тот не согласился.

На фоне разгоравшейся гражданской войны начальник штаба вооруженных сил Мобуту Сесе Секо Куку Нгбенду ва за Банга заявил о нейтрализации Лумумбы для мирного решения конфликта. Был выписан ордер на арест (с одним из обвинений, что он собирается установить иностранную военную диктатуру при поддержке СССР), он был помещен в тюрьму, но сразу выпущен.

Когда еще в одной провинции поднялось восстание, Лумумба туда направился, но по дороге был схвачен военными, переправлен в Катангу и там без суда и следствия застрелен. Его деятельность оценивается по-разному. Для кого-то он борец за независимость, национальный герой, для кого-то – политический авантюрист, чьи деяния привели к гражданской войне в Конго.

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В 1961 году во многих десятках городов РСФСР и УССР улицы получили имя Патриса Лумумбы. В Украине они везде переименованы: ведь представитель народа батетела Элиас Окит’Асомбо, что означает «наследник проклятого» (так был Лумумба назван при рождении) – вовсе не из нашего прошлого.

А вот в эрэфии все иначе: имя Патриса Лумумбы с 1961 по 1992 год носил, а с марта 2023 года ВНОВЬ носит Университет дружбы народов. Характер интересов рф в Конго определяет традиционный советский «интернационализм», который воплощает в жизнь сейчас ЧВК «Вагнер». Ведь Конго – одна из как минимум 7 африканских стран, где «Вагнер» активно функционирует.

Кем был Тон Дык Тханг, в честь которого назвали улицу в Одессе

Ну и третий в этой вовсе не нашенской троице – вьетнамский президент Тон Дык Тханг. С топонимикой Одессы в этом аспекте – та еще «картина маслом». Как я понял, был в районе пляжа Ланжерон Обсерваторный переулок, который в 1980 году по факту смерти этого товарища наименовали улицей Тон Дык Тханга.

Интересно, что в 2004 году о появлении в Одессе улицы Тон Дык Тханга написало российское пропагандистское издание «Украина.ру». Но чтобы там себе не фантазировали рашисты, Обсерваторный переулок остается Обсерваторным переулком.

Родился будущий президент Вьетнама в 1888 году, когда его страна была французской колонией. Получил неплохое образование. Во время Первой мировой служил на французском флоте. По некоторым утверждениям, в 1919 году участвовал в восстании французских моряков в Черном море на крейсере «Вальдек-Руссо» в поддержку Советской России.

Эта же ситуация, напомню, звучала выше в нашем рассказе о Морисе Торезе. И с ней связано наименование (и нынешнее переименование) еще двух улиц в Одессе: Жанны Лябурб и Иностранной коллегии, но об этом – в дальнейших публикациях.

Тем временем Тон Дык Тханг, вернувшись в 1920 году на родину, занялся политикой. К 1947 году он был уже членом ЦК компартии Вьетнама, стал одним из руководителей вооруженной борьбы против французских властей в Южном Вьетнаме.

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Ну и куда же без СССР. В деле «освобождения от оков империализма» с 1950-го по 1969 годы наш герой возглавлял Общество вьетнамо-советской дружбы. В 1955 году стал лауреатом Международной Сталинской премии «За укрепление мира между народами». В 1960-1969 годах он – вице-президент Демократической Республики Вьетнам, после смерти Хо Ши Мина в 1969 году – президент. Тон Дык Тханг был самым пожилым в мире действующим главой государства. Умер 30 марта 1980 года в Ханое в 91 года.

Юго-Восточная Азия в те годы, впрочем, как и сейчас, была геополитически важным регионом планеты. Тон Дык Тханг был коммунистом, явно «неровно дышал» в сторону СССР. Последней «плюшкой», которой с ним рассчитался Союз, было появление улицы Тон Дык Тханга. Правда гугл показал, что только в Одессе. Сейчас же мы к этому персонажу – аж никаким боком.

Напомним, Одесса продолжает избавляться от коммунистических и российско-имперских названий в своей городской среде. И на днях на сайте мэрии стартовало электронное голосование по переименованию еще 14-ти улиц в Пересыпском и Хаджибейском районах города.

Валерий БОЯНЖУ, Херсон – Одесса