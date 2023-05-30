Украинцы в болгарии: из-за войны пара отложила свадьбу и стала волонтерами

Более 30 лет существует соглашение между Департаментом образования и науки Одесской облгосадминистрации и Министерством образования и науки Болгарии, которое позволяет этническим болгарам Украины получать высшее образование на своей исторической родине.

В свое время по этой программе обучалась я, а в 2014 году осваивать морское дело в город Варну уехал мой сын Геннадий. Продвигаясь с курса на курс, он влюблялся в морскую специальность и мечтал о будущих достижениях. Море спасало его от ностальгии по Одессе.

— Я часто гулял по берегу и мысленно переносился в родной город, с которым меня связывают теплые воспоминания из детства и юношества. Ведь у Варны и Одессы одно море и хотя физически оно разъединяет эти города, в моем сознании море их объединяло, — часто делился со мной сын.

Здесь, на болгарской стороне Черного моря, он встретил свою любовь — прекрасную Николь.

Она часто с улыбкой вспоминает, как сразу восхитилась его диалектным болгарским языком, для современных болгар звучащим, как старинный.

Геннадий родился в селе Делены, на юге Одесской области, и говорил только на диалекте, на котором и сейчас говорят украинские или, как их чаще называют, бессарабские болгары. Впоследствии, конечно же, освоил литературный болгарский и сегодня диалектную форму использует только в общении с бабушкой.

Перед новым, 2022 годом решили узаконить свои отношения. Но через два месяца началась война, и о подготовке к свадьбе пришлось забыть.

Геннадий переживал за своих родных, друзей, за свою Украину. Николь разделяла его волнения. И они начали помогать всем, чем могли. Так, одними из первых стали встречать наших переселенцев на болгарской земле, участвовали в митингах, организованных против агрессии россии. Брали отпуска за свой счет, чтобы волонтерить в Центре для украинских беженцев.

Там они брались за любую работу – переводили документы, сортировали вещи, встречали на и сопровождали мам с маленькими детьми, координировали по телефону тех, кто выезжал из разных точек Украины, консультировали тех, кто уже прибыл в Варну и кому нужна была медицинская, юридическая или любая другая помощь.

И по сегодняшний день волонтерская деятельность Николь и Геннадия продолжается. Совмещая работу и семейные заботы, они всегда готовы помогать украинцам. В их доме часто слышна украинская речь, и они всегда ждут хороших новостей из Украины.

В августе прошлого года молодая пара узаконила свои отношения, и теперь бессарабский род Терзивец будет продолжен на просторах Болгарии, объединяя две близкие по духу страны.

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