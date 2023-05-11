Болгария проводит детский конкурс для своих мигрантских сообществ

По случаю 1160-летия создания славянской письменности Кирилл-Мефодиевский научный центр при Болгарской академии наук и Ассоциация болгарских школ за рубежом объявили о проведении Международного ученического конкурса на тему: «Следы Кирилло-мефодиевского дела в мире».

По информации организаторов, в конкурсе могут участвовать все дети болгарских мигрантских сообществ со всего мира.

Условия конкурса

Дети, желающие принять участие в конкурсе, должны представить свои работы в следующих категориях:

исследовательский проект на объявленную тему;

эссе или краткий рассказ на тему: «По их следам»;

рисунок на тему: «Болгарские алфавиты».

Все участники будут распределяться на три возрастных категории:

от 6 до 9 лет;

от 10 до 14;

от 15 до 18 лет.

Конкурсные материалы должны быть отправлены до 31.05.2023 года по электронному адресу: kmnc.konkurs@gmail.com

Результаты конкурса и награда

Среди каждой возрастной категории будут выбраны по три победителя. Те дети, которые займут 1, 2 и 3 места, получат ценные награды. Остальные участники получат грамоты за участие в конкурсе.

Лучшие работы в каждой категории будут опубликованы в сборнике детского творчества.

Результаты конкурса будут объявлены на Годовой конференции Ассоциации в городе София (Болгария) 27.07.2023 года.

Большую информацию можно получить по ссылке на сайте https: //www.aba.government.bg/

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