Европа блокирует украинский импорт: как это отразилось на предпринимателе из Троицкого

В апреле 2022 года Европейская комиссия приостановила действие импортных пошлин на весь украинский экспорт в ЕС на год. Это был беспрецедентный жест поддержки Украины во время войны. Но прошел год, и ситуация изменилась.

Местные аграрные рынки дестабилизировали агропродукцию из Украины, которая должна была проходить транзитом, но остается в странах Европы, заявили в правительствах ряда европейских стран. И заблокировали украинский импорт.

Одним из пострадавших от этого решения стал предприниматель из села Троицкое Подольского района Сергей Токаренко.

Молодой троичанин завершил обучение в Одесском педагогическом институте имени Ушинского на факультете «Физвоспитания», получил диплом с отличием и приступил к работе в родной школе. Из-за задержек с выплатой заработной платы перед супругами Токаренко встал вопрос о финансовом обеспечении молодой семьи, тем более что в ней должно появиться пополнение.

Как начинали бизнес

Начинали с женой Любой с мелкой торговли на рынках, в том числе и возле трассы «Одесса-Киев». А когда накопили стартовый капитал, приобрели в центре Троицкого магазин, который был собственностью райпотребсоюза. Обустроили должным образом и начали торговать продуктами питания и товарами первой необходимости.

Жена, учитель начальных классов, родив дочь Викторию, в школе не задержалась. Так родился их с Сергеем семейный бизнес, которому уже почти тридцать лет.

Четырнадцать лет назад Сергей Токаренко решил расширить собственное дело, приобрел несколько грузовых автомобилей, а также машину рефрижератор для перевозки продуктов, нуждающихся в температурном режиме. Расширилась и география бизнеса: начались поставки из европейских стран, включая Германию, Нидерланды. В течение года, например, доставляли из Литвы рыбу.

Предприниматель признается, что бизнес нуждается в постоянном внимании и контроле, иначе у него нет будущего. Хотя с началом полномасштабной войны с русским агрессором возникли затруднения. Сначала были проблемы с горючим, а теперь уменьшилось количество заказов. Сегодня уже три европейских страны — Польша, Венгрия и Болгария — запретили импорт украинской сельхозпродукции, стремясь защитить свои интересы.

Что сейчас

Токаренки трудностей не боятся, потому что закалены годами. Недаром говорят, мужчина и женщина — лучший союз. Это как раз об этой семье. В магазине работает Любовь Васильевна, дело свое знает в совершенстве, потому и охотно скупаются здесь односельчане.

Предприниматель Сергей Токаренко — депутат Любашевского поселкового совета, всегда отстаивает интересы своих земляков.

Сергей Петрович и до войны приобщался к благотворительности, а сейчас прибавил в темпах. Постоянно вносит свой вклад в благотворительную организацию «Архангела Михаила», отмечает, что его односельчане охотно делятся всем, что имеют, уж очень стремятся к Победе над врагом.

Анастасия ОЛЕЙНИК