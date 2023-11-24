Благотворительный фонд принимает заявки на гуманитарную помощь: кто может ее получить?

Благотворительные фонды продолжают поддерживать украинцев, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах из-за войны. Так, сейчас регистрацию на получение гуманитарной помощи проводит благотворительный фонд «Быть успешным». Фонд принимает заявки на получение гуманитарки для женщин, находящихся в Одессе и Одесской области.
Помощь оказывается в виде единовременной гуманитарной поддержки, трудоустройстве и так далее.
Кто может получить гуманитарную помощь от благотворительного фонда
Благотворительный фонд «Быть успешным» оказывает помощь женщинам в возрасте 25-60 лет, имеющим статус внутренне перемещенного лица и пребывающих сейчас в Одессе или Одесской области.
Получить поддержку могут:
- Внутренне перемещенные лица;
- Лица с инвалидностью;
- Многодетные семьи;
- Матери (отцы)-одиночки;
- Те, у кого есть маленькие дети в возрасте до 8 лет.
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Как получить помощь
Для того чтобы получить благотворительную помощь, необходимо заполнить и отправить форму регистрации, перейдя по этой ссылке.
В заявке нужно указать свою фамилию, имя и отчество, номер телефона, указать, из какой области приехали.
Если будут дополнительные вопросы, с вами свяжется специалист фонда.
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Источник: На пенсии, фото иллюстративное, Хвиля