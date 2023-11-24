Благотворительный фонд принимает заявки на гуманитарную помощь: кто может ее получить?

Помощь оказывается в виде единовременной гуманитарной поддержки, трудоустройстве и так далее.

Кто может получить гуманитарную помощь от благотворительного фонда

Благотворительный фонд «Быть успешным» оказывает помощь женщинам в возрасте 25-60 лет, имеющим статус внутренне перемещенного лица и пребывающих сейчас в Одессе или Одесской области.

Получить поддержку могут:

Внутренне перемещенные лица;

Лица с инвалидностью;

Многодетные семьи;

Матери (отцы)-одиночки;

Те, у кого есть маленькие дети в возрасте до 8 лет.

Как получить помощь

Для того чтобы получить благотворительную помощь, необходимо заполнить и отправить форму регистрации, перейдя по этой ссылке.

В заявке нужно указать свою фамилию, имя и отчество, номер телефона, указать, из какой области приехали.

Если будут дополнительные вопросы, с вами свяжется специалист фонда.

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Источник: На пенсии, фото иллюстративное, Хвиля