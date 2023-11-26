Новости Одессы и Одесской области

На сколько вырастет субсидия на уголь и дрова?

На сколько вырастет субсидия на уголь и дрова?

Жители частных домов могут получить дополнительную помощь на приобретение твердого печного топлива. Проект реализуется совместно с международными партнерами, в частности, Управлением Верховного комиссара ООН, которое профинансирует часть повышенных выплат.

В Министерстве соцполитики сообщили, что согласно принятому решению правительства, нормативы для отопления жилого помещения на отопительный сезон 2023-2024 увеличатся в среднем в 4 раза и составят:

Для льгот:

Для субсидий:

  • на уголь – 2,23 т;
  • на дрова – 7,41 т.

В связи с этим, как уверяют в министерстве, размер субсидии может вырасти в несколько раз.

Для перерасчета размера льгот и субсидий на твердое бытовое топливо не нужно специально обращаться в Пенсионный фонд.

Если вашей семье уже назначена льгота или субсидия на дрова или уголь, вам пересчитают ее автоматически.

Если льгота или субсидия еще не назначена, но вы нуждаетесь в помощи – необходимо обратиться в Пенсионный фонд и подать соответствующее заявление.

Читайте также: Можно ли получать субсидию и льготу одновременно?

Фото: 24 канал

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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