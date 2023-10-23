Как получить бесплатные продукты через интернет?

Здесь также можно получить юридическую и психологическую поддержку, помощь в трудоустройстве.

Чтобы подать заявку, надо зайти на сайт, нажать на кнопку «Необхідна допомога» и выбрать категорию «Благодійна допомога». Далее, следуя инструкции, заполнить анкету, где указать контактный номер телефона, адрес проживания и какая помощь вам необходима.

Однако на сайте отмечают, что подача заявки не гарантирует получение помощи. Из-за войны очень много людей нуждается в поддержке, а ресурсов у волонтеров недостаточно.

Ранее мы рассказывали, кто может получить помощь от ООН по программе УВКБ.

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