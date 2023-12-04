Новости Одессы и Одесской области

Программа «єВідновлення»: кто еще получит компенсацию за разрушенное жилье?

Программа «єВідновлення»: кто еще получит компенсацию за разрушенное жилье?

Компенсацию по программе «єВідновлення» теперь могут получить также и совладельцы разрушенного жилья. Ранее этой услугой могли воспользоваться только единоличные владельцы домов или квартир.

Как сообщает Министерство цифровой трансформации, чтобы получить компенсацию, им необходимо вместе подать в приложении «Дія» совместное заявление или каждый собственник жилья должен подать его отдельно.

После этого следует дождаться, когда комиссия органа местного самоуправления проработает его и определит сумму компенсации для каждого совладельца.

Читайте также: Программа «єВідновлення»: сколько дадут украинцам за уничтоженное обстрелами жилье

Каждый из них получит отдельный жилищный сертификат в «Дії». Его можно будет использовать, чтобы самостоятельно приобрести новую квартиру. Или объединить с другими людьми для этой же цели.

Обратите внимание, что для использования сертификата нужно прекратить право собственности на уничтоженный объект недвижимости с согласия всех совладельцев. Делать это необходимо только после того, как каждый из них получит жилищный сертификат.

Отметим, что всего с момента запуска программы «єВідновлення» граждане подали 6,4 тысячи заявлений. Около тысячи человек уже получили действительные сертификаты, подтверждающие сумму компенсации.

Еще по теме: Программа «єВідновлення»: на что можно потратить компенсацию за разрушенное жилье

Фото Факти ICTV

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить