Программа «єВідновлення»: кто еще получит компенсацию за разрушенное жилье?

Как сообщает Министерство цифровой трансформации, чтобы получить компенсацию, им необходимо вместе подать в приложении «Дія» совместное заявление или каждый собственник жилья должен подать его отдельно.

После этого следует дождаться, когда комиссия органа местного самоуправления проработает его и определит сумму компенсации для каждого совладельца.

Каждый из них получит отдельный жилищный сертификат в «Дії». Его можно будет использовать, чтобы самостоятельно приобрести новую квартиру. Или объединить с другими людьми для этой же цели.

Обратите внимание, что для использования сертификата нужно прекратить право собственности на уничтоженный объект недвижимости с согласия всех совладельцев. Делать это необходимо только после того, как каждый из них получит жилищный сертификат.

Отметим, что всего с момента запуска программы «єВідновлення» граждане подали 6,4 тысячи заявлений. Около тысячи человек уже получили действительные сертификаты, подтверждающие сумму компенсации.

Еще по теме: Программа «єВідновлення»: на что можно потратить компенсацию за разрушенное жилье

Фото Факти ICTV