Новости Одессы и Одесской области

Геннадий Труханов: «Мы отстояли Дом Руссова» (видеокомментарий)

Геннадий Труханов: «Мы отстояли Дом Руссова» (видеокомментарий)

Хозяйственный суд Одесской области признал регистрацию Дома Руссова за территориальной громадой Одессы законной.

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Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов на своей странице в Facebook.

«Вопреки всем попыткам отобрать у одесситов их архитектурное наследие, мы все-таки отстояли знаменитое здание в суде первой инстанции. Здесь планируется разместить хореографическую школу, туристический центр и другие организации, которые будут работать в общественных интересах на благо одесситов!», – сказал Геннадий Труханов.

Мэр Одессы напомнил, что городская власть восстановила знаменитый памятник архитектуры и, на основании решения исполкома, зарегистрировала право собственности за территориальной громадой города Одессы, как достояние всех одесситов. Этому попытались препятствовать частные фирмы, претендующие на лакомый кусок, но закон – на стороне одесситов!

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