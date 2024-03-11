Март по-одесски: пасмурный день в Горсаду

Старый-старый Горсад Одессы в пасмурный мартовский день… Его скульптуры словно притаились… Людей очень мало: рабочий день и погода «не очень», да и настроение…

О, это настроение!.. Даже местный кот (или кошка) отвернулся от меня: иди себе, я сегодня не в духе.

Услышала, как две подруги рассказывали друг другу о «очередных ночных шахматных впечатлениях»:

— Они же (шахеды) как над самой головой жужжали!.. Ужас!..

— Мы с тобой живы? Живы! Будем дышать и наслаждаться.

— Боже, чем наслаждаться?

— Да даже хотя бы тем, что скоро фонтан заработает! Вот смотри, уже проверяют его состояние после зимы…

А кто-то удивляется (кстати, мы тоже): в Летнем театре Городского сада все еще царит «новогоднее настроение». Мега-игрушки красуются на ветках. А вот елку уже убрали…

Март хоть и не подарил солнечный день, но все же приметы весны — всюду, надо только присмотреться ко всем этим зеленым весенним «признакам».

Мы же живые…

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