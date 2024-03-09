Мистично-загадочная одесская лестница-гигант: что не так со старинным фото?

…И замок де-Азарта

Как-то «Одесская жизнь» рассказывала, почему это место считается мистическим. Писали мы (перед самой полномасштабной войной) и о проблемах с этой «гигантской лестницей».

Кстати, рассказывали и о том, как когда-то, поднимаясь по этой лестнице, можно было увидеть во всей красе дворец (его еще называли замком) г-на де-Азарта, которого давно уже нет – он был разрушен во время Второй мировой.

Одесское мистическое место

Что касается мистики, то, напомним, существует давняя-давняя легенда, которую рассказала нам в свое время доктор филологических наук Наталья Кондратенко.

Вот вам немного мистики: на этом месте время от времени вроде бы появляется привидение проклятой матерью девушки. Призрак «охотится» исключительно на молодых холостых мужчин. Девушка в венчальном платье появляется неожиданно, словно ниоткуда, и просит ей помочь – будто она подвернула ногу. Когда чуткие храбрецы пытаются оказать ей помощь, она вдруг просит вернуться назад, чтобы забрать башмачок с подвернутой ноги.

Молодой человек возвращался назад, ищет взглядом оставленный башмачок, а в мгновение, когда он возвращается снова, призрак исчезает…

«Зачем ретушировать старый снимок?»

Но, оказывается, есть еще и одна загадка, связанная с нашей лестницей-гигантом. Не мистическая, но очень любопытная. О ней рассказывает одесский журналист, основатель известного ресурса «Старая Одесса в фото» Евгений Волокин.

Дело в том, что время донесло до нас старые фотографии (и открытки) лестницы, которая величалась гигантской.

Посмотрите: мы видим и саму лестницу, и тот же замок господина де-Азарта:

Евгений Волокин по этому поводу пишет:

«Открытки с фотографией лестницы, соединяющей Приморскую улицу с Торговой улицей – не редкость. Когда такая открытка была показана в группе нашего проекта «Старая Одесса в фото» в Фейсбуке, ее участники поинтересовались: «Когда сделан этот снимок?»

Определить дату фотографии только по этой открытке нельзя. На ее обороте не указан год выпуска, но если бы и был, не факт, что издатели не использовали старую архивную фотографию…».

Как рассказывает Евгений, дату (и автора) снимка установить все же удалось:

«Разобраться помог снимок, который одесский фотограф Дмитрий Иванович Пудичев как репортер сделал для журнала «Нива». На нем солдаты охраняют проход по лестнице от порта в город в июне 1905 года. Тогда, в связи с взбунтовавшимся броненосцем «Князь Потемкин-Таврический» и случившимися в порту беспорядками в Одессе, было введено военное положение и перекрыты подходы к порту»

Ну и что, спросите? А то, что, как оказалось, это один и тот же снимок!.. Но в «Ниве» — фотография оригинальная, а на открытке – обработанная ретушером, который удалил фигуры солдат.

«Зачем решили ретушировать старый снимок, а не сфотографировать лестницу без солдат, непонятно»,

– пишет по этому поводу Евгений.

Кстати, Евгений добавил еще одно давнее фото с нашей лестницей-гигантом, которое было сделано позже.

«Когда много лет спустя открытку с изображением этого места издавали снова, его специально еще раз сфотографировали. Здесь все осталось по-прежнему, только молодые деревца подросли»,

– рассказывает Евгений Волокин.

Прошлись мы сегодня по этой лестнице – когда-то гигантской… Сейчас, конечно, никак не до ее ремонта. Людей здесь теперь очень мало… Как лестница выглядит сейчас – на наших фото. Кстати, присмотритесь: есть места, где историческую лестницу в свое время «латали» не менее историческими лавовыми плитами…

Фото автора; исторические фотографии лестницы – ресурс «Старая Одесса в фото»