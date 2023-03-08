Одесские штучки: как дырявый стульчик арт-объектом стал (фото)

Смешная, в общем, история: однажды старый дырявый одесский стульчик стал почти официальным арт-объектом. Таким и значится по сей день. Красуется в самом центре города, между прочим.

Нанесли на карты старый одесский стул

Корреспондент «Одесской жизни» искала кое-что в центре Одессы, путешествуя по Гугл-картам. Тут-то и наткнулась на обозначенный на углу улиц Бунина и Пушкинской «арт-объект Старый стульчик».

Зная, что Гугл-карты умеют странновато шутить (однажды они даже переименовали парк Шевченко и Таировское кладбище), помчалась я искать заветный угол, чтобы познакомиться с неведомым для меня объектом. Думала: как же это я арт-объект в виде стула (уж не мастера ли Гамбса?!) пропустила? Или это очередная шутка Гугл-карт?

Надо же: стул (почти незаметный) я все же отыскала. Именно там, где он значится на Гугл-картах: на углу Бунина и Пушкинской (со стороны Бунина, рядом с кафе).

Стоит себе нечто в виде старого-старого стула, да еще дырявое. Вот это крохотное старье и есть арт-объект?! Да еще нанесенный на карту?!

Именно так оно и есть! И вы сами можете полюбоваться, как он выглядит.

Одесский стульчик: тайна, мистика, шутка?

Может, имеется какая-то тайна, связанная с этим стульчиком? Тайна или не тайна, но, как оказалось, стульчик и в самом деле для кого-то является чем-то ценным (не в материальном смысле, конечно).

На тех же Гугл-картах он не просто числится арт-объектом – там еще имеется фото (прилагаем), как сразу несколько человек устроили что-то вроде флешмоба, радостно и с энтузиазмом запечатлевая это уличное сокровище. Фото датировано 2021 годом.

Уже тогда стул был с дыркой. Сейчас она просто стала гораздо больше. Как стало больше и еще одной одесской штучкой. Не случайно же этот стул (или то, что от него осталось) служит объектом для съемок и даже наносится на карты…

А, может, он желания исполняет?..

Читайте также:

Фото и скриншот автора, фото «съемки стула» – Гугл-карты